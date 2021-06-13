شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات من هايبر بنده اليوم panda بخصم يصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة تتميز عروض بنده اليوم لهذا الأسبوع بالتنوع، وخصوصا انها عروض صيف فتناسب فصل الصيف بشكل كبير، فيعتبر هايبر بنده hyper panda من أكبر محلات البيع بدول الخليج، وخاصة بالسعودية، حيث تنتشر فروع بنده ماركت panda في كل مدن المملكة العربية السعودية، مما يوفر على العملاء الشراء من هايبر بنده، ويجعله الإختيار الأول.

عروض بنده اليوم panda

عروض هايبر بندة هي عروض مميزة جدا في فروع بنده panda ومنها: عرض على زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور عالبارد ، عبوة نصف كيلومن عافية بسعر ممتاز، وكذلك عرض مميز على جبن مربعات من كيري kiri تثلاثة في واحد، وكذلك تجدون عروض دجاج بنده المميزة على صدور الدجاج من ساديا sadia، وخصومات جيدة جدا على الحليب المجفف الكامل الدسم من أنكور Anchor full cream milk powder، وعروض هائلة من PANDA على ورق العنب من فيكتوريا VICTORIA، وكذلك تنزيلات على الشيبس بأنواعه.

عروض هايبر بنده

مشروبات بنده عروض جبارة، حيث تجدون فيها العديد من أفضل الماركات ومنها: عرض على أكياس الشاي الأخضر من ربيع، وعلى قهوة مبيضة محلاة نسكافيه NESCAFE 24 PCS، وتنزيلات على بذور دوار الشمس المملحة والمحمصة من القزي، عروض على قهوة جولد نسكافيه NESCAFE GOLD، عرض على الشاي الفرط الأوراق الكاملة من ربيع، وخصم حوالي 50% على شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش QUALITY STREET CHOCOLATE.

عروض بندة لهذا الأسبوع

تجدون العديد من العروض المتميزة أيضا من بندة على جميع أنواع الأغذية المعلبة، ومنها: عرض علبة، وعليها علبة مجانية من شيبس ليز ستاكس LAYS STAX POTATO CHIPS بنكهاته المتعددة، وكذلك عرض جيد على الهيل الأخضر من زينا ZEINA الربع كيلو العالي الجودة، وغيرها من الأغذية المعلبة الأكثر مبيعا، وشكرا.