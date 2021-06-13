شوف عروض العثيم ماركت othaim market على الاغذية في تخفيضات اسواق العثيم مول لشهر ذي القعدة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت othaim market الخاصة باسعار الاغذية في تخفيضات اسواق العثيم مول لشهر ذي القعدة، والتي تتستم بخصومات الصيف الكبرى، كما تتميز بتنوعها من ختلف الأصناف، بل أنها تضم مع السلع الغذائية تخفيضات على الجوالات كذلك، والتي دائمًا ما كانت من الأجهزة الرائجة في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم ماركت othaim market على الاغذية في تخفيضات اسواق العثيم مول لشهر ذي القعدة

العثيم ماركت othaim يقدم لكم كبرى التخفيضات على الاغذية في كتالوج اسواق العثيم الجديد، ومدتها تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، والأسعار تم تحديثها مؤخرًا على النحو التالي:

عروض العثيم

تشتهر عروض العثيم مول بتخفيضاتها على منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم، والذي يعد من أهم العناصر الأساسية التي تعمل على تكوين العظام وتقويتها، وأسعار منتجات الألبان نعرضها في التالي على الأجبان، والزبدة، واللبنة.

العثيم

تحتوي الفاكهة على الألياف الطبيعية التي تحسن من عملية الهضم، كما أن بها الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بنسب وفيرة ليتمتع بصحة جيدة، وتتنوع الفاكهة في عروضات أسواق العثيم لنجد من بينها المانجو بكل أصنافه، والأناناس، والبرتقال، والخوخ، والكمثرى، والكرز، والمشمش، مع التمر الذي اشتهر به العثيم أون لاين في السعودية.

اسواق العثيم

تضم فروع سوبر ماركت العثيم تشكيلة مميزة من المخبوزات والحلويات، حيث نجد لديه البسكويت، والحلويات الشرقية، والدونات، والكعك، والبيتي فور، وأسعارها في التالي:

عروض العثيم الترويجية قدمناها لكم على المخبوزات، والحلويات، وكذلك الخضراوات والفاكهة، مع مختلف أنوا منتجات الألبان الطازجة في الفروع، وعلى عملاء العثيم انتهاز الفرصة قبل انتهاء مدة العرض، ومتابعة آخر الخصومات التي تقدم يوميًا على موقعنا.