نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورا الطقطاقة الكويتية والتي قابلت الجن وغنت لهم وخرجت معتزلة هي وفرقتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نورا الطقطاقة الكويتية هي كانت من أشهر المغنيات أو كما يسمونها في دولة الكويت الطقطاقة. وهي كانت لها باع كبير في عالم الغناء وذاد صيتها وشهرتها في جميع أنحاء الخليج. وهي عبارة عن نورا الطقطاقة وفرقتها من البنات والتي كان عددهم من خمس لسبع بنات لم يتم تحديد العدد في لقاءها. ثم قامت بالأعتزال بعد أغرب حادثة حكي عنها التاريخ مع الجن حيث أن تلك الحادثة لها شهود عيان.

من هي نورا الطقطاقة الكويتية

هي فنانة كويتية لها فرقة شهيرة من الأجيال السابقة تقريباً التعسينات هذه الفترة التي كانت أوج شهرة نورا في الكويت. بالإضافة إلى أنها هي لها فرقة سمن البنات الطقطقات والتي تميزت بها نورا دون عن كل الفرق في ذلك الوقت. فكانت تشتغل نورا طوال أيام الأسبوع وخصصت يوم راحة واحد وهو اليوم الذي حدثت فيه الحادثة التي أثارت الجدل.

كيف قابلت نورا وفرقتها الجن وغنت لهم

كما ذكرنا أن نورا الطقطاقة الكويتيةكانت من أكثر المغنيات طلباً في الكويت وكانت تعمل طوال الأسبوع وحددت لها ولفرقتها يوم راحة. ثم في ذلك اليوم الذي حددته نورا يوماً لراحتها جاء لها أتصال غريب. وفي هذا الأتصال كانت إمراءة تلح جداً علي نورا بالذهاب اليوم إلى قصرها لكي تحي حفل زفاف أبنتها ولكن نورا رفضت بسبب أنه كان يوم راحة لنورا والفرقة. ولكن بكت المرأة وأصرت ولحت عليها بالحضور. ثم أتصلت نورا بفرقتها لأمر مفاجئ مما استدعي استغراب البنات ولكن نورا أفنعتهم بالأمر وأخذوا أدواتهم وذهبن لأحياء حفل الزفاف المنتظر.

ولكن في هذا الحفل ذهبن البنات وجدوا قصراً فخماً جدا وحديقة في غاية الروعة. ثم قابلن صاحبة المنزل والتي تحدث مع نورا في الهاتف. وبعد ذلك الغريب في الأمر عند مصافحة تلك السيدة كانت يدها ووجهها خشن جدا ولها حرارة عالية مما أدي إلى استغراب البنات.ثم دخلت نورا وفرقتها إلى غرفة تغيير الملابس وغيروا ملابس واستعدوا لأحياء الحفل وبدء في الغناء والأمر كان هادياً بعض لشئ إلا من رقصاتهم الغريبة. ولكن قامت نورا في نصف اليوم لآخذ بعض الراحة وصعدت إلى الطابق الثاني. ثم تفاجأ نورا بأن الطابق الثاني والثالث غير مسكونين تماماً. وغير مؤهل بالمعيشة بهم وكأنهم مهجورين من شبابيك ممزقة وأثاث عليه غبار وأتربة كثيرة. وكأن هذا المنزل مهجور منذ زمن بعيد ولكن المنظر بالخارج لا يدل علي هذا فالمنظر قصر فخماً للغاية.

فتحت نورا أحدي الغرف ووجدت به مرتبة ممزقة بالية ولكن التعب قد حل تماماً ونامت نورا ولا تدري كم نامت ولكن عند فتح باب الغرفة لم تجد الباب يفتح. ووجدت شئ يمسك برجلها لا تستطيع الحركة وتم تقيدها ويهمس بأذنها غني فأني أحب سماع صوتك غني. ومن الصدمة لم تستطيع نورا التحدث. ثم ظلت تفتح الباب حتي فتح الباب وحده ووجدت شبحاً بالخارج كأنه طفل يريد أن يذهب للطابق الأعلى ويعرض نفسه للخطر. ولكن ظلت نورا تجري خلفه لتحذره ولكن كانت ستسقط. ثم وجدت صديقتها شمس والتي كانت تنهمر من البكاء وقالت لها هيا بنا نذهب فالناس هنا غير طبعيين وأني خائفة للغاية.

كيف ظهر الجن

ولكن نورا كانت علي قدر من الذكاء وتيقنت أنها إذا غادرت هذا المكان الآن سوف تهلك هي ومن معها ولكنها ظلت تغني هي والفرقة. من الثانية عشر مساءا حتي أذان الفجر. ثم شاهدوا الكثير من الأمور الغريبة التي شاهدوا منها:

الرقص الغريب.

ثم سيقانهم كسيقان الماعز.

و قامت النساء عند اندماجهم بالغناء والطبل بقطع أجزاء من فروة رأسهم.

عند أذان الفجر توقف كل هذا واختفوا جميعاً تركت نورا والفرقة كل معداتهم ركضوا بعيداً عن هذا المنزل الغريب. ثم وجدوا رجلاً ذاهب لصلاة الفجر فكان خائف منهن وهن خائفين منه ولكنهم سألوه عن ذاك البيت. ثم نظروا خلفهم وجدوا القصر كأنه مهجوراً ويشبه الخراب. وأكد لهم الرجل أن هذا المنزل مهجور ولم يسكنه أحد. ثم أنهم دائماَ يسمعون من هذا المنزل كل ليلة ضجيج وصويت ولا يبالون لأنه مسكون.

لماذا أتصلوا بنورا وهي يظهر الجن