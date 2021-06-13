شوف عروض اليوم السعودية العثيم مهرجان المطبخ

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عمر شويل - جدة عروض اليوم السعودية العثيم مهرجان المطبخ، تعد متاجر العثيم ماركت من أفضل المتاجر بالمملكة السعودية التي تعمل على تقديم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية واحتياجات الأطفال والمنظفات وغيرها، وخصوصًا السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، ولذلك تنافس دائمًا وبقوة في حركة في البيع بالأسواق.

عروض اليوم السعودية العثيم مهرجان المطبخ

أشتهر العثيم ماركت بتقديم أفضل العروض والتخفيضات والتي تصل إلى نص ثمن القيمة الحقيقية للمنتج أو السلعة، ودائمًا تطلق عبر موقعها الإلكتروني الكثير من العروض الأسبوعية التي تحمل أسماء تعبر عنها، ومن أشهرها مهرجان الطازج الذي تقدمه بشكل أسبوعي من خلال يتمكن أي شخص من شراء 2 كيلو من الخضروات واللحوم الطازجة والفاكهة بسعر كيلو، ولكن اليوم تقدم لن عروض جديدة تحت اسم مهرجان المطبخ.

مميزات عروض وتخفيضات مهرجان المطبخ من العثيم ماركت

تقدم شركة العثيم من خلال مهرجان المطبخ الكثير من التخفيضات المميزة على أهم السلع والمنتجات مثل، اللحوم والخضروات والفاكهة والحبوب الغذائية التي لاغني عنها في كل منزل، ومنتجات الألبان والزيوت والسكر، والحلويات والمخبوزات، والمعلبات ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنزل، والعديد من الأجهزة الكهربائية.

عروض اللحوم الطازجة والمجمدة العثيم ماركت

لا شك في أهمية تناول اللحوم فهي المصدر الأساسي للبروتين الذي يساعد على الشعر والأظافر والعظام ويحافظ على نشاط الجسم وعمل الأعضاء بشكل صحي وسليم، ولذلك تقدم شركة العثيم العديد من العروض المميزة على اللحوم البيضاء والحمراء الطازجة والمجمدة.

يمكنك شراء كيلو لحم غنم طازج بالعظام بسعر 49.95 ريال سعودي. ويمكنك أيضًا الحصول على كيلوم لحم عجالي طازج بالعظم بسعر 34.95 ريال. كيلو لحم بكستاني خالي من العظام بسعر 35.95 ريال. كيلو لمحم جمال بالعظام بسعر 27.95 ريال، وكيلو لحم جمال بدون عظام بسعر 37.95 ريال. كيلو لحم بقري مفروم بسعر 23.95 ريال. كيلوم عجل طازج خالي من العظام قليل الدسم بسعر 44.95 ريال.

نصف كيلو كبدة دجاج مجمدة من شركة التنمية بسعر 3.50 ريال. ودجاجة كاملة شركة التنمية وزن كيلو ومائة جرام بسعر 13.95 ريال. دجاجة مجمدة من شركة ساديا وزن 800 جرام بسعر 12.25 بدلاً من 15 ريال.

نصف كيلو صدور من شركة ساديا بسعر 12.50 بدلاً من 16.95 ريال. كيلو برجر بقري من شركة ساديا بسعر 19.95 بدلاً من 31.75 ريال. وراك دجاج من ساديا وزن 900 جرام بسعر 8.25 بدلاً من 17.25 ريال.

عروض وتخفيضات الأجهزة الكهربائية من العثيم

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عروض وتخفيضات المنظفات السعودية

هكذا نكون قدمنا لكم عروض اليوم السعودية العثيم مهرجان المطبخ.