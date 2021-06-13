اشترك الآن في مسابقة الحلم بشكل أسرع ومؤكد عبر تطبيق mbc dream

تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم مع اقتراب الإعلان عن موعد السحب الجديد على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، ومع الإقبال الكبير من قبل الآلاف على الاشتراك، أملاً في الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون$، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن إمكانية تفعيل الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله على الجوال الخاص بك، وهي مما لا شك فيه خطوة قوية تُسهل على الكثيرين سرعة إنجاز وإنهاء خطوات الاشتراك من الموبايل دون معاناة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وكما أوضحنا تتعدد طُرق الاشتراك في مسابقة الحلم، فـ بجانب الاشتراك من خلال خدمة الاتصال والرسائل النصية على الرقم المرادف لدولتك في جدول أرقام المسابقة من جميع الدول، أو الرقم الدولي الموحد، يمكن الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي mbc dream، بالإضافة إلى التطبيق الذي تحدثنا عنه من ذي قبل، وإن كان الأمر يتطلب تسجيل الدخول برقم الجوال عليه وتدوين كافة البيانات المطلوبة، ثم الموافق والإرسال، ويتم المحاسبة بِسعر دقيقة المحمول الدولية.

رقم المسابقة المرادف لدولتك

أما في حالة الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الطرق الأساسية العادية للإتصال أو الرسائل النصية، فيتطلب الأمر معرفة الرقم المرادف لدولتك، أو الرقم الدولي الموحد الذي تم إتاحته للاشتراك من جميع الدول، لاسيما الدول الغير مدرج لها أرقام، وفي حالة التواصل عبر تلك الخاصية، فلابد من الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك فور تأكيد الاشتراك، ويمكنكم من خلال الصورة الآتية، معرفة الرقم الخاص بدولتك وبشركة المحمول التي تمتلك شريحة لها، بالإضافة إلى معرفة سعر الدقيقة وفق السعر المحلي لكل دول:

كم عدد مرات الاشتراك؟

لم تتقيد مرات الاشتراك في dream بعدد أو مرات معينة، فطالما لم يحالفك الحظ في الفوز بإحدى جوائز المسابقة، فيمكنك الاشتراك في كل سحب على حده دون أي عدد معين، في حين يتوقف الاشتراك مع بداية السحب، على أن يتم معاودته مجددًا فور الإعلان عن السحب الجديد اللاحق، ويستمر حتى موعد السحب مجددًا.