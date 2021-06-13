شوف سعر جوال أيفون 12 برو نون تسوق أون لاين تقسيط أيفون في نون راجحي تعرف على تفاصيل

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سعر جوال آيفون 12 برو نون، في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار هواتف أيفون خاصة الإصدارات الأخيرة، ولكن يتوفر في مملكة عربية سعودية أماكن كثيرة منتشرة تقدم خدمة تقسيط جوال آيفون بالإصدار الحديث الأخيرة iPhone 12 pro max، ونخص بالذكر نون لتقسيط الآيفون من نون، من دون أن يضطر العميل في دفع قيمة هاتف كاملة أو سداد مقدم لتقسيط الهاتف، كما يقدم متجر نون الكثير من مميزات التي تهم كافة عملاء بجانب تقسيط فيوجد عروض أيضا وتخفيضات مذهلة، ومفاجآت كثير من متجر نون مثل شحن مجاني لكل جوالات وأجهزة كهربائية على كل قائمة مشتريات تتعدى 200 ريال، متجر نون بالتسوق أون لاين قد شارك مؤخرا الراجحي لتبسيط تقسيط على عملاء للحصول على ما يرغبون من منتجات متوفرة بالمتجر. سعر جوال Iphone 12 pro بالتقسيط من نون راجحي يوجد بعض شروط التي يجب أن تتوفر في عميل يرغب بتقسيط جوال آيفون أو أي جهاز آخر، فيجب قراءة شروط تقسيط جوال من نون سعودية قبل أن يتم إرسال طلب تقسيط جوال ذكي، فمن أهم شروط تقسيط جوال الآتي ذكره: يجب أن لا يقل سعر هاتف مراد تقسيطه عن 1000 ريال سعودي. يكون عروض تقسيط متاحة لعملاء عدد من بنوك مثل بنك الإمارات دبي، وساب، مصرف راجحي، بنك رياض، بنك الأول، بنك جزيرة. العميل لابد من أن يكون لديه بطاقة الائتمان الخاصة به من بنوك التي لها تعامل مع متجر نون بنظام تقسيط فقط. سعر iPhone 12 Pro بمتجر نون تقسيط وكأس جوال آبل آيفون 12 برو بسعة داخلية 256 جيجا بايت، يدعم جيل خامس، الهاتف بسعر 4499 ريال سعودي، سعره تقسيط 375 ريال شهريا، هاتف متوفر بنون بأكثر من لون الرمادي، الأسود، أزرق محيطي، ذهبي، فضي جرافيتي.

بسعة داخلية 256 جيجا بايت، يدعم جيل خامس، الهاتف بسعر 4499 ريال سعودي، سعره تقسيط 375 ريال شهريا، هاتف متوفر بنون بأكثر من لون الرمادي، الأسود، أزرق محيطي، ذهبي، فضي جرافيتي. جوال آبل آيفون 12 برو بسعة 128 جيجا بايت، مع فيس تايم، باللون الأزرق، يدعم جيل خامس، الهاتف مقاوم الغبار وماء تصل إلى 6 متر تحت ماء، كاميرا أمامية 12 ميجا بكسل، كاميرا خلفية رباعية، متوفر جوال بسعر 4199 ريال سعودي، تقسيط بسعر 350 ريال سعودي. خطوات تقسيط جوال في نون راجحي أولا اختار نوع هاتف من متجر نون بالتسوق أون لاين.

ثم بجوار سعر تقسيط اضغط عرض تفاصيل.

ثم اختيار نومها بمنتجات 1000 ريال ستظهر لك رسالة بإمكانية دفع بالقسط.

في حالة كانت قيمة مشترياتك بقيمة 1000 ريال وأكثر ستظهر أمامك أكثر من خيار للدفع عبر أقساط نون. الوسوم عمر شويل - جدة سعر جوال أيفون 12 برو نون تسوق أون لاين تقسيط أيفون في نون راجحي تعرف على تفاصيل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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