شوف أقوى عروض اكسترا لفصل الصيف على الأجهزة الكهربية والمنزلية Extra offers

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تقدم عروض اكسترا فرصة رائعة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. لاقتناء الأجهزة الكهربية المختلفة من ثلاجات وغسالات وأفران بالإضافة إلى أدوات المطبخ وغيرها الكثير من الأجهزة الأخرى. والتي تقدمها Extra بخصومات كبيرة وبذلك يمكن للعملاء توفير الكثير من المال. كما أن الشركة توفر التوصيل المجاني إلى بعض مناطق المملكة. وتتعدد ماركات الأجهزة المعروضة بتشكيلة مميزة من أجود الماركات العالمية. عروض اكسترا على الثلاجات والغسالات يمكنك شراء ثلاجة إل جي بأربعة أبواب. 26.7 قدم، إنستافيو، إستيل أسود اللون. متوفر بسعر 13999 ريال بدلاً من 24999 ريال بتوفير قدره 11000 ريال. تعتبر هذه الثلاجة واحدة من المنتجات الأكثر مبيعاً في موقع اكسترا وفي المعارض أيضاً. يأتي المنتج مع ضمان لمدة عامين كما يمكنك الحصول عليه بالقسط من تسهيل للتمويل. ودفع 669 ريال لمدة 36 شهراً.

وفي المعارض أيضاً. يأتي المنتج مع ضمان لمدة عامين كما يمكنك الحصول عليه بالقسط من تسهيل للتمويل. ودفع 669 ريال لمدة 36 شهراً. اشتري غسالة أمامية وزن 21 كيلو غسيل/ 12 كيلو تجفيف، ستانلس بسعر 9999 ريال بدلاً من 17999 ريال. مع ضمان لمدة 24 شهراً. كما أن التقسيط متاح عن طريقة تسهيل للتمويل لمدة عامين. استمتع بخصم 44.44% عند الشراء واحصل على توفير قدره 8000 ريال.



اشتري ثلاجة إل جي باب جانب باب، 28.1 قدم، فضي اللون. مع ضمان لمدة عامين واستمتع بنسبة خصم 39.28% حيث يعرض المنتج الآن بسعر 8499 ريال بدلاً من 13999 ريال، يمكنك التقسيط على 36 شهر بقسط شهري 407 ريال.

ثلاجة إل جي، 16.9 قدم، لينير كمبروسير متوفرة باللون الأبيض متوفرة مع ضمان لمدة عامين. مع نسبة خصم 38.62% حيث تعرض بسعر 3099 ريال بدلاً من 5049 ريال. تخفيضات اكسترا على الشاشات احصلي على تلفزيون سوني الرائع 55 بوصة سمارت فائق الوضوح بنسبة خصم مدهشة 27.5%. بسعر 2899 ريال بدلاً من 3999 ريال. بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 148 ريال.



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