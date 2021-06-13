نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الكمبيوتر المحمول وتخفيض كبير على منتجات مايكروسوفت وهواوي وأسوس وغيرهم في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية على الكمبيوتر، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير التجارية jarir bookstore مكتبة جرير، هذه المكتبات الذي يفضلها جميع الشعب السعودي، دائماً ما تقوم هذه المكتبات التجارية بتقديم أفضل خدمة للشعب السعودي، وذلك الأمر الذي يفضله الجميع حيث تعرض لهم خدمات مميزة خاصة بها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأيضاً في جميع فروع مكتبات جرير، هذه المكتبات التجارية دائما ما توفر في الفروع الخاصة بها أقسام متنوعة وأيضاً تقوم بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومن خلالها يقوم الكثير من العملاء بعمليات الشراء.
تخفيضات جرير الشهيرة الدورية
مكتبات جرير التجارية توفر للعملاء قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة المنزل وأجهزة المطبخ وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة، ذلك القسم في مكتبات جرير التجارية دائماً ما يرضيه بشكل متميز، حيث توفر به من كل جهاز اشكال كثيرة وأنواع مختلفة وذلك الأمر من أكثر الميزات التي يفضلها العملاء في مكتبات جرير، توفر أيضاً جميع الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية لديها في قسم آخر وتوفيرها بأعلى الخامات وأفضل إنتاج، جميع الأقسام التجارية التي تعرضها مكتبات جرير للشعب السعودي دائماً ما يجدها العملاء بأقل الأسعار.
عروض جرير اليوم لهذا الأسبوع
يوجد أيضاً قسم متميز في مكتبة جرير ويقبل عليه العملاء دائماً بشكل مستمر، ذلك القسم هو قسم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وجميع الأدوات الخاصة بهذه الأجهزة وأيضاً المستلزمات، يتوافر دائماً أنواع عديدة من كل جهاز ويتميز كل جهاز بميزات مختلفة، مما يجعل الأمر موفر للشعب السعودي، توفر لهم في هذا القسم أقل الأسعار وأيضاً أفضل أنواع المنتجات.
أسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير بعد التخفيض
- عروض جرير هواوي ولاب توب هواوي دي 14 كمبيوتر محمول جهاز 14 بوصة ميت بوك أسود اللون ويفضل اللون بلغ سعر اللاب توب 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.
- عرض جرير وير أم 15 كمبيوتر محمول للألعاب جهاز متنقل لاب توب ديل أسود اللون إصدار حديث بلغ سعر اللاب توب 7999 ريال سعودي بدلاً من سعر 8599 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير أسوس كمبيوتر محمول 14 بوصة الجيب العاشر إنتل كور انتل جي ام ايه عالي الدقة 1 تيرا بايت اس اي ايه بلغ سعر الجهاز 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 7599 ريال سعودي.
- لابتوب جرير جهاز مايكروسوفت سيرفس بوك 3 لاب توب بلغ سعره 8199 ريال 2 في 1 منفصل لوح مفاتيح وجهاز لوحي الجيل العاشر اي 7 إنتل كور 256 جيجابايت، 13.5 بوصة أي أي دي 16 جيجا بايت رام 10 ويندوز، وكل ذلك بدلاً من سعر 9199 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 13.9 بوصة الجيل العاشر اي 7 إنتل كور بسعة 2 جيجا بايت ام اكس 250 انفديا جي فورس 1 تيرا بايت والذي بلغ سعره 5249 ريال، وذلك بدلاً من 6999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير جهاز لاب توب متحول 2 في 1 جهاز منفصل مايكروسوفت سيرفيس بوك 3 غضب اللون وابيض اللون بلغ سعر الجهاز 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 10399 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين جهاز لاب توب متحول 2 في 1 أبيض اللون جهاز منفصل مايكروسوفت سيرفيس بوك 3 بلغ سعر الجهاز 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7419 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الكمبيوتر المحمول وتخفيض كبير على منتجات مايكروسوفت وهواوي وأسوس وغيرهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.