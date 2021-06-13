نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض موبايلي اليوم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نطرح لكم أقوى عروض موبايلي اليوم والتي تساعدك على اختيار أسلوب حياتك مع توفير مزايا وخيارات متعددة من أجل استخدام بلا قيود مع توفير عروض على أجدد الهواتف الذكية الأندرويد و IOS مع المزيد من الباقات الفريدة التي تساعدك على الترفيه والتصفح على الإنترنت وأنت في أي مكان، يمكنك متابعة المزيد أول بأول عن عروض وتخفيضات الباقات والهواتف من موبايلي من خلال موقعنا.

أقوى عروض موبايلي اليوم السعودية

تطرح موبايلي عرض قوي مع وهو عرض 100 GB المستمر لمدة 30 يوم للحصول على إنترنت يناسب استخداماتك اليومية بسعر 184 ريال سعودي.

يمكنك تفعيل الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحمل الرقم التالي ” 7080 ” إلى الرقيم ” 1100 ” وسيتم التفعيل.

كما يوفر عروض على باقات موبايلي الشهرية مثل باقة موبايلي مفوتر 200 التي تمنحك مزايا شهرية عديدة مثل:

97 جيجا بايت+ تصفح للسوشيال ميديا بلا توقف.

200 رسالة نصية.

كما توفر مكالمات محلية بلا حدود.

قيمة الاشتراك 230 ريال شهري بدون رسوم تأسيس.

كما يوفر لكم عرض خاص على باقة موبايلي مفوتر 400 والتي توفر المزايا التالية:

مكالمات ودقائق بلا حدود للشبكات المحلية.

400 رسالة نصية.

كما تمنح المستخدم إنترنت بلا حدود.

مع توفير 100 دقيقة+ 1 جيجا إنترنت للتجوال

قيمة الاشتراك 460 ريال سعودي بدون رسوم تأسيس.

أقوى عروض موبايلي على الباقات مسبقة الدفع

باقة موبايلي مسبقة الدفع 220 المستمرة لمدة 28 يوم.

100 جيجا للأنترنت+ استخدام بلا حدود لمواقع التواصل.

دقائق بلا حدود للشبكات المحلية.

قيمة الاشتراك 258 ريال.

كما يوفر عرض على باقة موبايلي مسبقة الدفع 360 المستمرة لمدة 28 يوم

360 رسالة نصية.

إنترنت بدون حدود.

كما توفر دقائق بلا حدود للشبكات المحلية.

قيمة الاشتراك 400 ريال.

عروض موبايلي على أجهزة أبل

يوفر لكم موبايلي تخفيضات قوية على الهواتف الذكية مثل: