نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض Ooredoo على باقات شامل في المقال التالي
نقدم لكم كل ما هو جديد يوم بيوم عن العروض والتخفيضات الموجودة في المتاجر المختلفة واليوم سنعرض لكم عروض ooredoo على باقات شامل، والتي توفر لمستخدميها العديد من المزايا، تعرف الآن على أقوى العروض ومزايا باقات شامل.
عروض ooredoo على باقات شامل
- تتيح لكم باقات شامل لخطوط الدفع المسبق إمكانية نقل اشتراكك إلى أحد أفراد عائلتك أو لصديقك.
مع باقات شامل ستتمكن من نقل الاشتراك إلى شخص آخر.
- كما تتيح لك أيضًا تجميد اشتراكك حيث يمكنك تجميد الاشتراك عند السفر وعدم دفع الرسوم الشهرية.
- كما توفر ميزة أخرى وهي ترحيل الإنترنت أو الرصيد المتبقي إلى الشهر القادم مع العلم أن الترحيل يستمر شهر واحد.
- توفر أيضًا ميزة الحصول على جهاز آخر بعد ستة أشهر وذلك عن طريق إضافة مبلغ إلى الباقة الشهرية الخاصة بك.
سواء بزيادة أو بدون زيادة مدة العقد.
أحدث عروض Ooredoo على باقات شامل أونلاين
باقة شامل 10 والتي تتيح للمستخدم العديد من المزايا ومنها:
- دقائق Ooredoo بلا حدود.
- كما توفر 500 دقيقة للمكالمات المحلية.
- توفر أيضًا 50 GB للاستخدام والتصفح على الإنترنت.
- كما توفر 2000 رسالة.
- جمد اشتراكك عند السفر.
- كما يمكنك ترحيل الإنترنت أو الرصيد المتبقي.
- إمكانية نقل الاشتراك.
- قيمة الاشتراك 10 دينار.
- الالتزام 12/ 24 شهر
باقة شامل 15
- دقائق Ooredoo بلا حدود.
- كما توفر 1000 دقيقة للمكالمات المحلية.
50 GB
- للاستخدام عبر الإنترنت.
- كما يمكنك نقل اشتراكك.
- تجميد اشتراكك.
- كما يمكنك ترحيل الإنترنت أو الرصيد المتبقي للشهر القادم.
- بدون التزام
- قيمة الاشتراك 15 دينار.
عروض Ooredoo على الهواتف اليوم
- توفر الشركة لعملائها السابقين أو الجدد عروض هائلة على الباقات ولكنها لم تكتفي بهذا الحد بل وفرت عروض وتخفيضات على أحدث الهواتف الذكية.
- حيث أطلقت اليوم عرض على هاتف آيفون 12 برو ماكس بسعر مذهل ” 235 دينار “.
- بالإضافة إلى الاشتراك بباقة شامل 25 والتي تمنح المستخدم لمدة عام كامل إنترنت ومكالمات محلية بلا حدود أو توقف مقابل 25 دينار.
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