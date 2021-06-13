نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السعودية ومصر والإمارات مقابل الدولار الأمريكي 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم بيع وشراء في المملكة العربية السعودية ومصر والأمارات أحد أهم المواضيع التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين وخاصةً العاملين في مجال الاستثمار والبورصة، مما يجعلهم في عملية بحث دورية لمتابعة كافة التغيرات التي تحدث في أسعار المعدن الأصفر، وذلك بهدف معرفة الأفضل البيع أم الشراء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، إلى جانب ذلك فإن الأسعار تختلف تبعاً للتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالمياً، وتسهيلاً على العديد من الباحثين فسوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على سعر الذهب اليوم في كل من السعودية ودولة الإمارات العربية ومصر لكافة أنواع الأعيرة الموجودة بالسوق.
سعر الذهب اليوم في السعودية 2021
استقر سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية في مستهل عطلة الأسواق العالمية، حيث وسجل عيار 24 حوالي 226.30 ريال للجرام الواحد أي ما يعادل (60.35 دولار)، أما بالنسبة لعيار 21 فقد استقر على 198.01 ريال للجرام الواحد أي ما يعادل (52.80 دولار).
كما سجلت أسعار المعدن الأصفر عالمياً انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغت سعر الأوقية الواحدة ما يقرب 1881.80 دولار، وكان ذلك الانخفاض نتيجة لزيادة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في دولة الولايات المتحدة الأمريكية.
إلى جانب ذلك يتوقع الكثير من المستثمرين انخفاض المؤشر مرة أخرى قريباً وارتفاع الذهب مرة أخرى.
أما بالنسبة للمحللون فقد كان لهم أراء وتوقعات أخرى هو أن الذهب سيتكبد بعض الخسائر في الفترة القادمة، وهنا تأتي الفرصة الذهبية للمستثمرين في شراء الذهب وبيعة عند ارتفاع السعر.
وفيما يلي جدول بأسعار كافة الأعيرة بالمملكة العربية السعودية:
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, June 13, 2021 08:57 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|226.57 ريال
|$60.41
|سعر الذهب عيار 22
|207.69 ريال
|$55.38
|اسعار الذهب عيار 21
|198.25 ريال
|$52.86
|اسعار الذهب عيار 18
|169.93 ريال
|$45.31
|سعر الذهب عيار 14
|132.16 ريال
|$35.24
|سعر الذهب عيار 12
|113.28 ريال
|$30.21
|اسعار أوقية الذهب
|7,046 ريال
|$1,879
|اسعار جنيه الذهب
|1,586 ريال
|$422.89
|اسعار كيلو الذهب
|226,565 ريال
|$60,412
أسعار الذهب في مصر اليوم 2021
استقرت أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم تبعاً لما تم تسجيله مساء يوم الجمعة والسبت الماضين، وذلك نتيجة للتغيرات المفاجئة التي طرأت بالهبوط في أسعاره عالمياً، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 24 إلى 920 جنية مصري أي ما يعادل 60.36 دولار أمريكي، أما بالنسبة لعيار 21 فقد بلغ حوالي 805 جنية مصري.
علاوة على ذلك فقد بلغ سعر أوقية الذهب الواحدة (الأونصة) إلى حوالي 28,683 جنية مصري أي ما يعادل 1,833.96 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|920 إلى 922
|عيار 22
|843 إلى 845
|عيار 21
|805 إلى 807
|عيار 18
|690 إلى 692
|عيار 14
|537 إلى 538
|عيار 12
|460 إلى 461
|الاونصة
|28,612 إلى 28,683
|الجنيه الذهب
|6,440 إلى 6,456
|الكيلو
|920,000 إلى 922,286
أسعار الذهب في الإمارات مقابل الدولار الأمريكي
تبلغ أسعار الذهب في دولة الأمارات العربية اليوم كما هو موضح في الجدول التالي:
|الوحدة
|درهم اماراتي
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, June 13, 2021 09:56 PM بتوقيت دولة الامارات
|اسعار الذهب عيار 24
|221.90 درهم
|$60.41
|سعر الذهب عيار 22
|203.41 درهم
|$55.38
|اسعار الذهب عيار 21
|194.17 درهم
|$52.86
|اسعار الذهب عيار 18
|166.43 درهم
|$45.31
|سعر الذهب عيار 14
|129.44 درهم
|$35.24
|سعر الذهب عيار 12
|110.95 درهم
|$30.21
|اسعار أوقية الذهب
|6,901 درهم
|$1,879
|اسعار جنيه الذهب
|1,553 درهم
|$422.89
|اسعار كيلو الذهب
|221,898 درهم
|$60,412
العوامل المؤثرة في سعر الذهب عالمياً
توجد العديد من العوامل المؤثرة التي يترتب عليها تحديد الأسعار يومياً، حيث تختلف تبعاً للتغيرات التي تطرأ على أسواق البورصة العالمية سواء جاءت هذه التغيرات بالارتفاع أو الانخفاض، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى سنوضحها من خلال النقاط التالية:
- تؤثر الطريقة التي يصنع بها الذهب في تحديد سعره محلياً وعالمياً.
- كمية الهالك الناتج عن عمليات التصنيع قد تؤثر في سعره بطريقة أو بأخرى.
- التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، حيث ترتفع أسعار المعدن الأصفر بارتفاع الاقتصاد العالمي وهبوط مؤشرات التوظيف عالمياً.
- وأخيراً فإنها ترتبط بنوع وقيمة العيار سواء كان 24 أم 22 أو 21 أو 18 فلكل منهما سعر خاص.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول عرض سعر الذهب اليوم في السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، حيث قمنا بالإطلاع على الأسعار الحالية وتعرفنا على توقعات المحللون في الأيام القادمة، وعلاوة على ذلك فقد تعرفنا على أهم وأبرز العوامل التي تؤثر في قيمة المعادن النفيسة محلياً وعالمياً، في حالة وجود أي أسئلة بإمكانكم تسجيلها في التعليقات أسفل الموضوع وسنقوم بالرد في أسرع وقت.
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