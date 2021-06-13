شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات تصل ل 55% تسوق الآن

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متجر اكسترا من المتاجر المتخصصة في بيع الكثير من المنتجات المختلفة والتي منها الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بشكل عامة وبالتالي الأجهزة الكهربائية كالغسالات والبوتاجازات والشاشات وغير ذلك، ومن خلال متجر اكسترا يمكنكم الحصول على أفضل المنتجات وبأرخص الأسعار. عروض اكسترا في السعودية تخفيضات اكسترا هاتف أوبو إيه 73، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي.

خصومات اكسترا وصل سعر هاتف موتورولا جي 30، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 2.4 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 445 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. تنزيلات متجر اكسترا عروض اكسترا اليوم هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا لاجيرمانيا فرن وشواية غاز وصل سعره إلى 2.699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3.899 ريال سعودي.

إل جي ثلاجة 20.9 قدم، لينير كمبروسير باللون الفضي وصل سعرها إلى 4799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7199 ريال سعودي.

ميديا مكيف جداري، 18000 وحدة بارد وصل سعره إلى 1949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2699 ريال سعودي.

هاير فريز أفقي 3.5 قدم 100 لتر قفل للباب باللون الأبيض وصل سعره إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1249 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم تخفيضات تصل ل 55% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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