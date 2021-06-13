شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% لمدة 4 أيام

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عروض جرير الأسبوعية تعرف على عروض مكتبة جرير في السعودية، مكتبة جرير تمتلك شعبية كبيرة جداً في أرجاء المملكة العربية السعودية لما تقدمه من منتجات مختلفة فإذا كنت ترغب في شراء أي نوع هاتف سواء كان أوبو أو أيفون أو سامسونج أو شاومي أو غير ذلك فتأكد أنك ستجده داخل مكتبة جرير، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض مكتبة جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير هاتف هونر 10 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الازرق فانتوم وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 985 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هونر 9 أي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الاسود منصف وصل سعره إلى 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 605 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف هونر فيفو 20 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 719 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 769 ريال سعودي.

أبل ايفون 11 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 5479 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3686 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على هاتف أبل آيفون 12 بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 3324 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4049 ريال سعودي.

هاتف أبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 4322 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي.

آبل آيفون 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الازرق وصل سعره إلى 3499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي.

هاتف آبل آيفون 12 ميني بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الازرق وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% لمدة 4 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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