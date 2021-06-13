شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب أقوى عروض السعودية تصل ل 50%

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عروض جرير الأسبوعية في السعودية، متجر جرير متخصص في بيع الكثير من الأجهزة الإلكترونية والتي منها “لاب توب إتش بي إنفي إكس، ولابتوب أبل ماك برو” وغير ذلك، كما يمكنكم شراء أفضل أنواع الهواتف المحمول والتي يصل تخفيضاتها إلى 50%، ولذلك سنقدم لكم الآن أفضل عروض متجر جرير في السعودية. عروض جرير الأسبوعية تنزيلات مكتبة جرير في السعودية 2021م: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف هواوي واي 6 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود إلى 579 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف هواوي واي 7 بي والذي يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 729 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 769 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف هواوي واي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 715 ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم هاتف هواوي واي 5 لايت بسعة حجم “16 جيجابايت” باللون الأسود مودرن وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 415 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير وصل سعر هاتف هواوي واي 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الذهبي والوردي إلى 729 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 769 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم وصل سعر هاتف هواوي نوفا 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 اس آي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 1349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف هواوي بي 40 بلس والذي يتميز بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الأبيض إلى 4319 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4799 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب أقوى عروض السعودية تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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