نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصم من 30 ل 70% تخفيضات شهر يونيو في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية، متجر العثيم من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقوم بتقديم أفضل العروض على المنتجات الغذائية والتي تمكنك من تلبية احتياجات منزلك من الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والألبان وغيره، ولكي تتعرف على العروض المقدمة من متجر العثيم فعليك بإتباع قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية على المنتجات الغذائية الطازجة: عروض العثيم اليوم وصل سعره الجبن الرومي إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم المتحدة بسطرمة وصل سعرها إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 54.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مكرونتو مكرونة أنواع وصل سعرها إلى 2.25 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.29 ريال سعودي.

دورا زيت خليط 700 مل وصل سعرها إلى 11.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 13.75 ريال سعودي.

دجاج مجمد مستورد وصل سعرها إلى 26.99 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 43.99 ريال سعودي.

جبن شيدر مستورد 250 جم وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على حلواني لانشون بقري سادة وزن وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.25 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم فريكو جودة، فلمنك وصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 35.00 ريال سعودي.

خصومات العثيم جبن ريكفورد مستورد وزن 250 جم وصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 33.95 ريال سعودي.

سن كندوز بلدي صافي وزن وصل سعره إلى 109.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 124.95 ريال سعودي.

حلاوة سادة وصل سعرها إلى 27.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم خصم من 30 ل 70% تخفيضات شهر يونيو - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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