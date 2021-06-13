شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70%

عروض اكسترا الأسبوعية 2021م، اكسترا من المتاجر الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية فهو يعرف بالمنتجات الجيدة التي يقدمها لمواطني السعودية، فهو متخصص في بيع مستلزمات المنزل من أدوات كهربائية وإلكترونية كالشاشات التلفزيونية والغسالات والتكييفات وغير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل عروض متجر اكسترا في السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية

أقوى عروض السعودية اليوم تخفيضات خيالية قامت بها سلسلة محلات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية لكل عملائها الكرام كي يتمكن من الحصول على كل ما يريد بأسعار مخفضة على الأجهزة الكهربائية والشاشات والتلفزيونات بتخفيضات تصل ل 30%

خصومات اكسترا 2021م:

ال جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13999 ريال سعودي.

شاشة سوني تلفزيون 65 بوصة وصل سعرها إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 8499 ريال سعودي.

تلفزيون كلاس برو 70 بوصة فائق الوضوح وصل سعرها إلى 2899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4999 ريال سعودي.

ال جي تلفزيون 65 بوصة وصل سعرها إلى 9599 ريال بينما سعرها قبل العرض 20999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون 65 بوصة مداخل اتش دي ام أي وصل سعرها إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7399 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على توشيبا تلفزيون 65 بوصة وصل سعره إلى 2799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون 65 بوصة وصل سعره إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6599 ريال سعودي.

كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي وصل سعره إلى 849 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

إل جي ثلاجة باب جانب باب 21.6 قدم باللون الرمادي الغامق وصل سعره إلى 5299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7399 ريال سعودي.







