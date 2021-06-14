شوف عروض العثيم الاثنين 14 يونيو 2021 نصف السعر لمدة يوم واحد

عروض العثيم الاثنين 14 يونيو 2021 أو عروض نصف السعر التي تقام مرة واحدة أسبوعياً في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية، عروض متنوعة في هذا الاثنين تقدمها لكم مراكز العثيم للتسوق على مختلف المنتجات من خضروات وفواكه ومنتجات ألبان، ما زالت العروض الأسبوعية لأسواق العثيم سارية ولكن عروض العثيم ليوم الاثنين هي عروض إضافية لكل عملاء العثيم، تتوفر إلى جانب العروض الرئيسية، بالإضافة إلى عروض توجد داخل الفروع نفسها، في هذا المقال نتعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 14 يونيو 2021

بلغ عدد فروع أسواق عبد الله العثيم الآن في المملكة العربية السعودية حوالي 257 فرعاً، وبالتالي نجحت أسواق العثيم في تغطية كافة المناطق بالمملكة، الفرع الأحدث كان من نصيب حي الصحافة في العاصمة الرياض، حيث تم افتتاحه في الحادي عشر من شهر يونيو الجاري 2021، ومن المنتظر أن يتم افتتاح العديد من الفروع الأخرى التي تغطي كافة احتياجات المواطنين والمقيمين بالمملكة.

من أسباب نجاح أسواق العثيم هو التسهيل على العملاء بالكثير من العروض المتنوعة، إلى جانب ذلك تجدون منتجات مخصصة للمغتربين المصريين، مما يلبي حاجة جزء كبير حاجة المصريين بالسعودية إلى جانب المنتجات المحلية التي تلبي متطلبات السعوديين وكافة المقيمين من الجنسيات الأخرى.

يمكنكم الاشتراك في نظام النقاط أو بطاقة اكتساب، وهي عبارة عن بطاقة تتيح لك مجموعة من الخصومات الإضافية والاستفادة بأكبر عروض ممكنة لشراء المنتجات بأسعار منافسة، الآن نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 لمدة 24 ساعة فقط على المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المنزل من مأكولات ومشروبات وأدوات منزلية: