شوف عروض العثيم الاثنين الطازج 14 يونيو 2021 مهرجان الطازج

عروض العثيم الاثنين الطازج هي عروض العثيم الجديدة اليوم الاثنين من هذا الأسبوع. والتي اعتاد عليها كافة عملاء أسواق العثيم داخل السعودية حيث أن كل يوم اثنين في كل أسبوع تطلق العثيم مجلة عروض جديدة تحتوي علي مجموعة من أهم المنتجات الغذائية والسلع الطازجة والخضروات والفواكه والجبن وهذه العروض تسري لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الاثنين.

عروض العثيم الاثنين الطازج

عروض الـ 2 كيلو بسعر الـ 1 كيلو من اسواق عبد الله العثيم من العروض المفضلة لدي عدد كبير والذي يرغب الكثير في الاستفادة منها طوال يوم الاثنين. وتحتوي مجلة عروض اليوم علي البطاطس بسعر 2.50 ريال ل 2 كيلو وهي بطاطس محلية طازج، ويمكنك الحصول علي البصل الأحمر الرائع بسعر 2.95 ريال ل 2 كيلو أي الحصول على كيلو واحد إضافي مجانا. عروض العثيم اليوم الاثنين بها الموز الطازج بسعر 1.90 ريال للكيلو الواحد.

عروض العثيم الاثنين

اخر عروض العثيم الاثنين تضم البرتقال أبو صرة الذي يعد من أنواع البرتقال المفضلة لدي عدد كبير من محبي البرتقال. وتوفره العثيم بسعر 3.95 ريال للكيلو الواحد. كما أن تخفيضات العثيم ليوم الاثنين تضم الكمثري الأفريقي بسعر 9.95 ريال ل 2 كيلو والسعر شامل الضريبة. لكافة العروض والتخفيضات وجميع المنتجات التي توفرها العثيم في كافة فروعها.

عروض العثيم ليوم الاثنين

من ضمن الخضروات التي توفرها العثيم طازجة لكافة عملائها هي الفلفل البارد الأخضر حيث توفره العثيم بسعر 5.95 ريال. وتضم عروض العثيم ليوم الاثنين الطماطم المحلية بسعر 3.75 ريال للكيلو الواحد بسعر التكلفة. وهناك الكثير من المنتجات المختلفة الأخضري بخلاف الخضروات والفواكه مثل اللحوم الطازجة والجبن والزيتون واللبنة. ولكن تركز اسواق العثيم على الخضروات والفواكه خاصة فواكه فصل الصيف فهي من أقوي عروض الصيف التي توفرها العثيم.