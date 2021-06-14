نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 4 ذو القعدة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 4 ذو القعدة 1442 مهرجان الطازج نقدمها لكم كاملة من خلال موقع ثقفني ونوفر لكم جميع صور مجلة عروض العثيم الجديدة التي يمكنك الاستمتاع والاستفادة بها طوال اليوم الاثنين في كافة المدن والمناطق المختلفة داخل السعودية. حيث توفر العثيم هذه العروض في جميع منافذها وفروعها لكي يستطيع الجميع الحصول على ما يحتاجونه بأقل الأسعار وبأفضل جودة توفرها العثيم.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم الاثنين تضم الكثير من المنتجات الطازجة المختلفة مثل الحلاوة الطحينية السادة من النوع الحلواني. والذي يعد من أفضل أنواع الحلاوة الطحينية وتوفره العثيم بسعر 10.95 ريال للكيلو الواحد. ويمكنك الحصول علي شبيهة بن الزهار دبل كريم بسعر 21 ريال ل 2 كيلو وتوفرها العثيم طازجة. وتشمل عروض اسواق عبدالله العثيم اليوم علي كرواسون جبن رومي بسعر 5.95 ريال للعلبة. والبطاطا الحلوة بسعر 6.95 ريال لـ 2 كيلو.

عروض العثيم ليوم الاثنين

لمحبي الجبنة الاسطنبولى يمكنك الحصول عليها من خلال كافة منافذ العثيم طوال اليوم الاثنين الكيلو الواحد بسعر 12.95 ريال بسعر التكلفة. وتضم عروض العثيم ليوم الاثنين علي زيتون أكورسا الاسود بسعر 21.80 ريال لـ 2 كيلو. عروض كل يوم اثنين بأسواق عبدالله العثيم تضم جبن رومي فيكتو مصري 1 كيلو بسعر 28.95 ريال والعديد من أنواع الجبن الطازجة.

عروض العثيم اليوم الاثنين

يمكنك الحصول على ميكروويف السيف سعة 20 لتر بسعر 179 ريال. ومقلاة سوبر فيسا سيراميك ومغرفة بسعر 39.95 ريال للطقم، وتوفر العثيم خبازة السيف الكهربائية بسعر 139 ريال للحبة. تضم عروض العثيم السعودية اليوم علي تفاح رويال جالا الكيلو بسعر 6.95 ريال، وكلمنتينا بسعر 6.45 ريال للعلبة، وتضم العروض ملفوف أبيض بسعر 2.95 ريال لـ 2 كيلو.