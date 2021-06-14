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عمر شويل - جدة أفضل الأماكن في الأسكندرية التي تشتهر بأماكن ومعالم حضارية عريقة بنيت في عهد الأسكندر الأكبر المقدوني عام 331 قبل الميلاد في العصر اليوناني ولذلك سميت على أسمه لتخليد ذكراه عبر التاريخ تتميز بالأماكن والشواطئ التي يأتي أليها السياح من خارج مصر لاستمتاع بجمال عروس البحر الأبيض المتوسط.

أفضل الأماكن في الأسكندرية التي يتم زيارتها

ومن أشهر المعالم والمزارات الأثرية فنارة الأسكندرية، قلعة قايتباي، المسرح الروماني، مكتبة الأسكندرية، الميناء الشرقي، عمود السواري، قصر المنتزة، متحف الأحياء المائية، متحف المجوهرات الملكية، كورنيش الأسكندرية، كوبري ستانلي. يعشق البعض الذهاب والتجول في سوق زنقة الستات، لشراء الأقمشة والملابس والعينات التذكارية.

قلعة قايتباي

أمر بناءها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، في عام 882 هجريا وانتهي من بنائها بأربع أعوام 884 هجريا ومساحتها 17550 متر مربع. وهي من أشهر المزارات السياحية التي يأتي أليها الأجانب والمصريين من كل مكان في العالم لرؤية التراث العظيم ومشاهدة الأسكندرية بأكملها من أعلى مكان في القلعة.

فنارة الأسكندرية

بنيت في عهد بطليموس الثاني الذي أمر المهندس المعماري اليوناني سوستراتوس، وهي أحدي عجائب الدنيا السابعة القديمة التي ذكرها الأغريق، ويبلغ أرتفاع المنارة حوالي 230 ذراعا تقريباً وفي عام 1303 ميلادي حدث زلازل دمر أسوار قلعة قايتباي والمنارة في عهد السلطان الناصر بن محمد قلاون.

المسرح الروماني

المسرح الروماني له أسم أخر وهو كوم الدكه وأطلق عليه هذا الأسم المؤرخ المصري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب في نهاية القرن التاسع عشر بعد أن لاحظ العديد من الأكوام الرملية على منحدرات من الدكك والتي تشكلت أثناء حفر قناة المحمودية التي ربطت الأسكندرية بنهر النيل وأكتشف بجوارة بعض القاعات بعد حوالي أربعة وأبعون سنة من الحفر وتحديدا سنة ألفان وأربعة ميلادي.

كوبري ستانلي

هو جسر تم بناءه لتسهيل حركة السيرعلى الكورنيش وأنشيء كوبري ستانلي، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعبد السلام المحجوب محافظ أسكندرية، وتم افتتاحه يوم 2 سبتمبر لعام 2001 ميلادي وتم الأتفاق مع شركة المقاولون العرب تحت رئاسة المهندس عثمان أحمد عثمان ببناءه ويفضل الجميع الذهاب هناك لألتقاط الصور التذكاريه.

زنقة الستات

زنقة الستات سمي بهذا الأسم لضيق شوارعها وألتصاق السيدات ببعضهم عند التحول في المكان للتسوق وأشتهر هذا السوق خصيصا في الرويات والأفلام والمسلسلات لأشهر سيدتان في عالم الأجرام هما ريا وسكينة كانوا يصطادون أي فتاه أو سيدة تتحلي بالذهب ويستدرجوهم بحجه يبتاعون أنواع جديده من الأقمشة غير متوفرة في السوق ويستدرجوهم إلي منزلهم في اللبان لسرقتهم ثم بعد ذلك يقتلوهم بمساعده أزواجهم عبد العال وحسب الله ثم يدفنوه في تحت أرض منزلهم.