تعرف على المقاصد السياحية داخل المكسيك

المكسيك من الوجهات السياحية الأشهر في العالم والتي يقصدها الملايين من السائحين كل عام وهم يبحثون عن قضاء أوقات رائعة وعطلات مميزة، وما يمنح المكسيك هذه الشهرة الواسعة ليس فقط شواطئها الخلابة الممتد على سواحل المحيط الهادئ، ولا مناطقها التاريخية التي تعبر عن حضارة المايا القديمة التي اتخذت من أراضي المكسيك موطناً لها مخلفة عدد من أفضل المزارات السياحية في العالم، ولا التنوع الثقافي والانفتاح الحضاري للشعب المكسيكي الذي ستقع في حبه بسبب لطفه الشديد للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات ولكن ما يجعل المكسيك مميزة هو هذا الخليط مجتمعاً، ولذلك ننصح بزيارة المكسيك إذا كنت تبحث عن وجهة غير تقليدية على الإطلاق.

ويمكن الوصول للمكسيك عبر الرحلات الجوية المختلفة التي تنطلق من مختلف مدن العالم مثل التي ينظمها طيران emirates للعاصمة ميكسيكو سيتي والتي تعد من أبرز الوجهات السياحية داخل البلاد، وكثير من المسافرين يقوم برحلة ذات أكثر من وجهة حيث يقوموا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد الولايات السياحية مثل نيويورك، فلوريدا وغيرها، ومن ثم التنقل عبر الحافلات للمكسيك دون الحاجة أن يقوموا ب حجوزات طيران حيث تجذب الرحلات البرية الكثير من السائحين حول العالم، ونستعرض معكم عدد من أبرز الوجهات السياحية داخل المكسيك.

مكسيكو سيتي

دوماً ما تقع العاصمة على أولويات السائحين بسبب مقاصدها السياحية المتنوعة مثل كاتدرائية متروبوليتان التي تجذب الأنظار بسبب طرازها المعماري المميز والتماثيل الذي تزين واجهتها، ويمكن أيضا زيارة حديقة "ألامدا سينترال" التي تعد وجهة جذابة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء ومشاهدة عادات الشعب المكسيكي اليومية حيث تحتوي على مناطق للجلوس ومناطق خضراء ومناطق للعروض المختلفة.

وادي النحاس

يعد هذا الوادي الكبير الذي يفوق في الحجم الوادي العظيم في أريزونا من المقاصد المشهورة وذلك بسبب طبيعته الجغرافية المميزة، ويمكن الاستمتاع بمعالم الوادي المختلفة عن طريق استقلال رحلة بالقطار الذي يعبر مناطق كبيرة منه حيث يمكن رؤية العديد من المشاهد البانورامية المذهلة.

مدينة أكابولكو

تشتهر هذه المدينة بالمنتجعات السياحية الفاخرة والشواطئ المبهرة التي تجعل نجوم هوليود يتخذونها مركزاً لقضاء عطلاتهم الصيفية، وتتميز المدينة بمناظرها الطبيعية الرائعة حيث الجبال والمرتفعات فضلاً عن مياه المحيط، وتوجد العديد من الخدمات السياحية والترفيهية في هذه المدينة مثل مراكز التسوق والملاهي الليلة والمطاعم التي تقدم أشهى الأكلات المكسيكية المختلفة.

مدينة تشيتشن إيتزا

لا يمكن زيارة المكسيك دون تخصيص بعض الوقت لأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة وهي مدينة تشيتشين إيتزا التي تحتوي على الهرم المدرج الخاص بحضارة المايا، وتجذب المدينة الكثير من السياح للتعرف على تاريخ المنطقة والاستمتاع بآثارها المختلفة، وعند زيارة المنطقة ننصح بالسباحة في أحد برك المياه المشهورة هناك التي كان يستخدمها سكان حضارة المايا كأماكن مقدسة حيث توفر تجربة رائعة ومميزة.

مدينة تولوم

تقع هذه المدينة التي تعرف بشواطئها المميزة في شبه جزيرة يوكاتان، ويقصد المدينة عدد كبير من السائحين بغرض الاستجمام نهاراً والاستمتاع بالشواطئ الخلابة، وقضاء أوقات مختلفة حيث الملاهي الليلية والمطاعم والمناطق التي توفر سهرات مختلفة ولذلك يكون أغلب زوار المدينة من الأزواج والسياح في فترة الشباب.

كوزوميل

تعد هذه المنطقة من أبرز مناطق الغوص في العالم ويقصدها مئات الآلاف من السياح لهذا الغرض، وتضم المنطقة مجموعة من الشعاب المرجانية المميزة بجانب الأسماك التي يمكن رؤيتها على أعماق منخفضة لذلك ننصح بزيارة هذه الجزيرة الرائعة، ويمكن الذهاب للمكسيك عن طريق رحلات مصر للطيران التي تنطلق من مصر بصفة مستمرة.