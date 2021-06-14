نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض وأسعار لولو هايبر في شهر يونيو .. تخفيضات مميزة هذا الشهر في المقال التالي

نعرض لكم أحدث عروض لولو هايبر خلال شهر يونيو على المنتجات الغذائية المختلفة والفواكه والخضروات وأيضا اللحوم والأسماك، فتكون هذه التخفيضات مميزة جدا خلال هذا الشهر في جميع الفروع الموجودة داخل المملكة. أحدث عروض وأسعار لولو هايبر للمنتجات الغذائية والفواكه والخضروات أرز بسمتي تلدا ٥ كيلو بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي، زيت دوار الشمس من نور ٢ عبوة ١.٥ لتر بسعر رائع فقط ٣٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

سعر عبوة من الكرز السوري ٧.٢٥ ريال سعودي بدلا من ١٠.٧٥ ريال سعودي، حيث يعرف الكرز بقيمته الغذائية المتميزة إذ إنه يعزز ويقوي مناعة الجسم ويحسن أيضا من صحة القلب والدورة الدموية بالجسم ويساعد في خسارة الوزن بشكل جيد وأيضا يساعد في عميلة تنظيم النوم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

سعر الحبة الواحدة من ثمرة جوز الهند ١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢.٩٥ ريال سعودي، فتعتبر ثمرة جوز الهند من أغني الثمار التي يمكن تناولها حيث إنها تعزز من مناعة الجسم وتحمي من الأمراض وتحسن من وظائف المخ، وتساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي وسليم، وتعتبر مصدر هام للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، إلي جانب فوائده لمعروفة والرائعة في علاج مشاكل الشعر والبشرة المختلفة.

ثم يكون سعر كيلو من الأفوكادو فقط ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي، وأيضا سعر الكيلو من الزنجبيل الهندي الطازج ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٩٥ ريال سعودي، حيث يمكن إضافته على مختلف الوجبات كنوع من أنواع التوابل فيضيف طعم رائع لها، وأيضا يمكن تناوله كمشروب دافئ لتعزيز المناعة.

ثم يكون سعر البطاطا السعودي ٢.٥ ريال سعودي بدلا من ٤.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات مميزة جدا لجميع أنواع اللحوم والأسماك في شهر يونيو حيث سعر الكيلو من لحم الشاه المقطع النعيمي ٣٦.٩ ريال سعودي بدلا من ٤٨.٩٥ ريال سعودي، ثم ايضا سعر الكيلو من لحم مكعبات جاموسي هندي بدلا من ٢٣.٩ ريال سعودي بدلا من ٣٦ ريال .

حيث يكون أيضا كيلو من سمك سي بريم بسعر ٢٩.٩ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من السمك البلطي المحلي فقط ١٩.٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤.٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض وأسعار لولو هايبر في شهر يونيو .. تخفيضات مميزة هذا الشهر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض وأسعار لولو هايبر في شهر يونيو .. تخفيضات مميزة هذا الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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