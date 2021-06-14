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عمر شويل - جدة التعامل مع الطفل الكذاب الكثير من الأمهات يواجهون مشكلات متعددة عند تربية أطفالهم مثل كيفية التعامل مع الطفل الكذاب والذي يرفض قول الحقيقة أبداً ويقوم بقول قصص من خياله لتثبت ما يقوله، واليوم سنتناول طريقة التعامل مع الطفل الكذاب.

التعامل مع الطفل الكذاب

المشكلة تبدأ عندما لا تقتنع الأم أن طفلها لا يكذب وعلى الرغم من تحذير الأشخاص الذين حولها من هذه المشكلة إلا أنها تصاب بالتعنت في الرأي وتؤكد أن طفلها يقول الحق دوماً، وفي حالة الاستمرار في ذلك فالطفل سيظل كاذباً وستزداد المشكلة.

ومن جهة أخرى تحاول عدد من الأمهات أن تحل هذه المشكلة بشكل مبكر قبل أن تتفاقم مع العلم أن التعامل مع هذه المشكلة يحتاج وقت وجهد والبعض منهن يستلم للوضع وتبدأ بالتغطية على أكاذيب ابنها أمام الناس.

تعديل سلوك الطفل الكذاب

ذكر أطباء الأطفال وعلم النفس أنه من الضروري أن يتم التعامل مع هذه المشكلة مبكراً،

مع العلم أن مشكلة الكذب تبدأ عند الطفل عندما يبلغ الثلاث سنوات، وإليكم أبرز الطرق للتعامل مع هذه المشكلة:

أولا: التشجيع على قول الحقيقة

يجب التحدث مع الطفل بشكل دائم وتعليمه الفرق بين الصواب والخطأ ويتم قول أمثلة توضيحية على أهمية الصدق في حياة الفرد.

ثانياً: إجراء مناقشات حول الكذب

حيث يتم إعطاء أمثلة على ماذا يحدث عندما يكذب المعلم أو الضابط ويتم إعطاء فرصة للطفل ليجيب هو عن تلك الأسئلة.

ثالثاً: كن قدوة له

لن يتوقف الطفل عن قول الكذب عندما يرى والديه بأنفسهم يكذبون، لذلك يجب على الأب والأم ان يكونوا قدوة لأبنائهم في قول الحقيقة دائماً والاعتراف بالخطأ مهما كان.

رابعاً: مدح الطفل

يجب الحرص على مدح الطفل والثناء عليه عندما يقول الحق ويعترف بارتكابه لشيء خاطئ.

أسباب الكذب عند الأطفال في علم النفس

الكذب وأي سلوك يصدر عن الطفل يعكس تربية والده له والبيئة الذي يعيش فيها، وبالنسبة لأسباب الكذب: