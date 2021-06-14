شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market الإمارات في جميع الفروع خصومات lolo

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عمر شويل - جدة تتميز العروض في دول الخليج أنها عروض مستمرة أسبوعية، وخاصة عروض لولو هايبر ماركت lulu، حيث أنه من أهم سلاسل محلات البيع بالتجزئة، ويوفر العديد من الخصومات المميزة جداً على جميع المنتجات في جميع الفروع، كما تجدون تخفيضات تصل إلى 50% في مواسم العام كله Hyper lulu.

عروض لولو ماركت الإمارات

تنتشر عروض الإمارات في عدة سلاسل من المحلات، ومنها لولو ماركت الامارات الذي يتميز بالعديد من المنتجات عالية الجودة بخصومات أكثر من 40% مثل: زيت دوار الشمس من عافية Afia، وكذلك تنزيل جيد جدا على معجون الأسنان من Oral-B، وأيضا تخفيض على ALTamam white eggs من التمام، وكذلك على الأرز البسمتي من زيبا zeeba، وكذلك على مسحوق غسيل الملابس من تايد Tide.

عروض lolo Hyper market

حلويات وسناكس متعددة من لولو ماركت الإمارات تتميز بوفرة المنتجات، فما تحتاجونه ستجدونه متوفرا في لولو ماركت ومنها: تخفيضات على قفازات ديكسوين فينيل dexween vinyl، وعروض مميزة من lolo hyper market على Cadbury flake شكولاتة كادبوري، وخصم مميز على Oreo cake أوريو كيك، وكذلك على بسكويت Barni chocolate or milk، وكذلك على بسكويت Belvita kleija or brane، وكذلك على بسكويت Belvita half coated، وكذلك على Ritz twin back، وكذلك خصومات على بسكويت الشوفان الأبيض من كواكر Quaker، وكذلك عروض متميزة عبوات القهوة من ميلتا Melitta coffee، وكذلك عرض مميز جدا ولفترة أربع أيام فقط على الشيكولاتة القابلة للدهن من نوتيلا Nutella، وكذلك عرض مميز على مايونيز هاينز Heinz، وكذلك عرض على الأرز البسمتي من الصفوة ALsafwa.

عروض متنوعة أخرى

تتنوع عروض الإمارات في كثير من المحال الكبيرة الأخري، ومنها عروض هايبر بنده، وعروض مميزة من لولو قد سبق ذكرها في مقالات سابقة، وعروض من العثيم، والعديد من المحال المتعددة الفروع التي يمكنكم معرفتها من خلال زيارة موقعنا موقع ثقفني.