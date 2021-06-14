شوف عروض بنده الأسبوعية على المنتجات المتعددة من Hyper Panda السعودية بخصومات تصل إلى 50%

منتجات مميزة جداً تجدونها في هايبر بنده ماركت ضمن عروض بنده الأسبوعية، حيث تجدونها متوفرة في جميع فروع هايبر بندة PANDA HYPER MARKET، وخصومات تصل إلى 50% من داخل سلسلة محلات بنده الشهيرة في السعودية، وجميع دول الخليج، تابع معنا المقالة، وسنعرض لكم تفصيلا بالعروض.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

تخفيضات مميزة جدا على دجاج بنده المجهز مسبقا ومنها: خصم على قطع الدجاج الكبير المتبل الحار، وكذلك تخفيضات مميزة على فيليه الدجاج المغلف بالخبز الكبير، وأيضاً على أصابع الدجاج، والجبنة الكبيرة، وكذلك تخفيضات على الفواكه والخضروات المنظفة والمجمدة مسبقاً مثل: الفراولة، ولب المانجو، وكذلك على عرانيس الذرة الكبيرة، وكذلك على الروبيان الشهي الكبير، حليب جونيور ندى طويل المدى، وكذلك خصومات على عصير ألبرو ALPRO soya original.

خصومات هايبر بنده اليوم

كما تجد في عروض بنده الصفحة الرئيسية خصومات متعددة على منتجات أمريكانا ومنها: بوب كورن ناجت الدجاج من Americana، وكذلك على كرات اللحم البقري من أمريكانا، وكذلك على برجر الدجاج من أمريكانا، وكذلك خصم على برجر الدجاج بالحجم الكبير من أمريكانا، وكذلك خصومات مميزة على حليب المراعي، وأيضاً على الحليب المحلى المكثف المبخر من أبو قوس، وكذلك خصم على شبيهة القشطة من بوك Puck، وتنزيلات على سعر المحلي منخفض السعرات من سويت إن لو، وعلى رقائق الشكولاتة من نسكويك نستيله Nestele Nesquik، وكذلك على كورن فليكس من كلوجز kelloggs، وكذلك على تورتيلا شيبس مستر فريد، فول سوداني عضوي حامض يوم إيرث.

فروع ومواعيد هايبر بنده

يعتبر هايبر بندة من أكبر محلات السعودية، وكذلك الخليج، حيث يعتبر متعدد الفروع في جميع مدن الخليج، وكذلك في مصر، ودول عربية أخرى، ومفتوح طوال أيام الأسبوع.