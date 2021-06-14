نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكتبة جرير تقدم عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي

نقدم لكم عروض مكتبة جرير السعودية، مكتبة جرير تقدم عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية، أفضل عروض الأسعار المخفضة تجدها في مكتبة جرير، حيث تقدم المكتبة عروض حصرية ومميزة كما توفر المكتبة خدمة البيع أونلاين، وتوفر أسواق جرير خدمة التقسيط على جميع منتجاتها، فتجد أن مدة سداد القسط تصل حتى 24 شهر، علاوة على ذلك فإن منتجات الشركة تأتي بضمان الوكيل، فتجد أن مدة الضمان قد تصل إلى عامين. عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية: تقدم مكتبة جرير عروض على أجهزة التلفاز، فتقدم الشركة عرض على شاشة ال جي 65 بوصة بجودة 4k أوليد، شاشة ال جي 65 بوصة هو عبارة عن تلفزيون ذكي، اسود اللون. ويأتي الجهاز مقابل 8499 ريال سعودي شامل الضريبة، بدلاً من القيمة الحقيقية وهي 17999 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على المنتج بالأقساط 395 ريال سعودي شهرياً على 36 شهراً، كما أن مدة الضمان من الوكيل هي عامان.

الآن وفّر مع أسواق جرير حتى 17% أي 900 من سعر الجهاز‏ + هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي.

فعند شرائك للجهاز سوف تحصل على جهاز سامسونج S21 Series Care Card Screen Care Crd S21/S21+/S21 ULTRA، بشكل مجاني.

قيمة الجهاز خارج العرض 1200 ريال سعودي شامل الضريبة.

أما بالنسبة لجهازنا اليوم فهو هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا.

يأتي بسعة 128 جيجابايت، اللون فضي فانتوم، بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

سعر الجهاز بعد التخفيض هو 4299 ريال سعودي شامل الضريبة.

أما السعر قبل التخفيض من الشركة كان 5199 ريال سعودي.

يأتي الجهاز بضمان الوكيل وبمده 24 شهراً، ويمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط بسعر 200 ريال سعودي، على 36 شهراً سداد.

احصل على عرض أسواق جرير على جهاز TU8500 سامسونج 65 بوصة، يأتي الجهاز بدقة 4K الترا اتش دي، ال أي دي، الجهاز عبارة عن تلفزيون ذكي، اسود اللون.

سعر الجهاز 3899 ريال سعودي شامل الضريبة بعد الخصم، بدلاً من السعر الأصلي للجهاز قبل الخصم وهو 7999 ريال سعودي.

أي ما يجعلك توفر ما يقرب من حوالي 4100 ريال سعودي، وهذا رقم ضخم بالنسبة للعروض والتخفيضات المقدمة من الشركة.

كما أن فترة الضمان 24 شهر ضمان من الوكيل.

وأيضاً يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط بسعر 181 ريال سعودي، وعلى فترة سداد تصل إلى 36 شهراً. الوسوم عمر شويل - جدة مكتبة جرير تقدم عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مكتبة جرير تقدم عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.