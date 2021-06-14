شوف عروض ساكو اليوم بأرخص الأسعار وتخفيضات ساكو saco على الأدوات المنزلية

عروض ساكو اليوم بأرخص الأسعار وذلك على الأدوات المنزلية، وتشتمل على كافة الأدوات من أطقم السفرة والأواني، وتشكيلة من الأدوات الضرورية للمطبخ، وتستمر هذه التخفيضات بالإضافة إلى عروض أخرى على مختلف مستلزمات المنزل، التي نجدها في كتالوج ساكو saco لعروض الصيف، حتى يوم 19 يونيو 2021، فيُمكنك إيجاد احتياجات المنزل والمستلزمات الضرورية لتطويره، وكل ما يخطر على بالك، وأيضًا بأسعار وخصومات كبرى فقط في ساكو السعودية.

عروض ساكو اليوم

عروض ساكو للأدوات المنزلية بأقوى التخفيضات، حيث أطقم السفرة المكونة من عدد كبير من الأطباق وأيضًا الأكواب، بخامات مختلفة كالبورسلين والفخار، وتتنوع بين الأطقم السادة والمنقوشة بالرسومات البسيطة، لذلك فإن وضع هذه الأطباق على السفرة، سيمنحها مظهر مميز وفخم، وتوجد أيضًا تخفيضات على الأكواب المتنوعة، حيث أنه لا غنى عنها في المطبخ، كما يُمكن وضعها في ركن القهوة، الذي يكون مجهز بالكامل من حيث الأكواب وكافة المستلزمات؛ لتزيد من جماله، ولذلك تقدمها ساكو في عروض الصيف بأرخص الأسعار.

طقم سفرة بورسلين، مكون من 19 قطعة، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 249.75 ريال سعودي.

طقم سفرة من الفخار، مكون من 16 قطعة، عبارة أن مجموعات أطباق بأحجام مختلفة تكفي لأربعة أشخاص، بالإضافة إلى أكواب، متوافر باللون الأزرق، الأبيض، الرمادي، الأخضر، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 164.25 ريال سعودي.

ساكو تخفيضات

إليكم تشكيلة متنوعة من أطقم الأواني، بكافة الأنواع من ستانلس ستيل، الومنيوم، بالإضافة إلى أواني لا يلتصق بها الطعام، وأيضًا الصواني متوافرة في ساكو السعودية بأحجام عديدة، وأدوات الخبز ذات الأشكال المختلفة فمنها الدائري والمستطيل، وكذلك القلايات بأقوى الخصومات.

طقم أواني ستانلس ستيل ضد الصدأ، مكون من 24 قطعة، عبارة عن أواني بأحجام مختلقة، مصفاة، مقلاة، طقم توزيع، غلايتين للقهوة، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 481.75 ريال سعودي.

طقم صواني للفرن غير لاصقة، مكون من 3 قطع، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 142.25 ريال سعودي.

عروض ساكو للأدوات المنزلية

ننتقل ألان إلى عروض الزجاجات ذات المميزات العديدة المتوافرة في ساكو، حيث القدرة على حفظ برودة أو حرارة المشروبات، كما أنها محكمة الغلق فلا يوجد أي احتمالية لتسرب المياه أو المشروبات منها، بالإضافة إلى الخامات المتينة المصنوعة منها الزجاجات سواء كانت من البلاستيك أو الستانلس ستيل.