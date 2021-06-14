اشتراك مسابقة الحلم mbc الجديد وسر الفوز بجائزة الـ 250.000$

طرق وأرقام اشتراك مسابقة الحلم mbc للعام الجاري 2021، تشهد بحثًا كبيرًا من قبل الآلاف الذي يبحثون عن تأكيد مشاركتهم في المسابقة والدخول على السحب الجديد المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد بقيمة ربع مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي يستعد فيه الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن إعلان الموعد الرسمي للسحب المنتظر، بالتزامن مع إعلان اسم رابح جديد بمنزل الأحلام في اليونان من المشتركين أثناء إذاعة حلقة السحب المتوقع، لذا ستكون الجائزة جائزتين والفائز فائزين.

اشتراك مسابقة الحلم mbc

في البداية نوضح طرق اشتراك مسابقة الحلم mbc الأربعة في المسابقة حسب الترتيب من الأقدم إلى الأحدث:

أولا: الطريقة الأساسية وهي الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو من الرقم الدولي الموحد، ثم الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح لتفعيل المشاركة. ثانيًا: الطريقة اليدوية من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية، أو كلمة dream باللغة الإنجليزية، أو كلمة reve باللغة الفرنسية إلى نفس الرقم. ثالثًا: وهي الطريقة الأحدث من خلال الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة على mbc . رابعًا: طريقة الاشتراك الأسهل من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

خطوات الاشتراك أون لاين في الحلم 2022

أما عن خطوات الاشتراك أون لاين في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق حلم للجوالات، فيتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق حلم أو الدخول عبر الموقع الرسمي.

أو الدخول عبر الموقع الرسمي. تسجيل البيانات الخاصة بك.

اختيار اسم الدولة والكود الدولي الخاص بها.

تدوين رقم الجوال الذي تشترك من خلاله.

الموافقة على البنود والشروط الخاصة بالمسابقة.

الضغط على إرسال أو موافق.

سر الفوز بجوائز mbc dream

أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم، فيتمثل في تأكيد الاشتراك من خلال الطرق السابقة التي أوضحناها لكم والتأكد من دخول اسم ضمن من سيتم السحب من بينهم لربح الجائزة، ليتوقف فقط النصيب أو القدر في حالة السحب الذي قد يقع على اختيار اسمك والاتصال بك للتواصل والحصول على الجائزة، بالإضافة إلى محاولة الاشتراك أكثر من مرة، بمعنى أنه في حالة إذا لم يحالفك التوفيق في الفوز بالسحب الجديد مثلاً، فعليك بمعاودة الاتصال للاشتراك مجددًا، فقد يحالفك الحظ في المرة أخرى أو جائزة أقل، مع إمكانية دخول السحب على منزل الأحلام باليونان، أو الحصول على إحدى الجوائز الفردية الأقل من حيث القيمة والتي يتم سحبها عشوائيًا.