نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية حتى 15 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، تعد أسواق العثيم من الأسواق الأكثر انتشاراً في الكثير من البلدان والمناطق، وذلك بسبب إنها من أفضل الأسواق التي يفضل الكثير من النساء والرجال التعامل معها ذلك بجانب العروض والتخفيضات التي تقوم بها هذه الأسواق بشكل أسبوعي، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 9 يونيو الموافق 28 شوال إلى 15 يونيو الموافق 5 ذو القعدة.

تخفيضات الشاشات اليوم

عروض العثيم ، تقدم محلات العثيم أجمل وأفخم أنواع الشاشات المختلفة حتى يستطيع العميل الاستمتاع بمشاهدة التلفاز في أي وقت، ويزيد من إرضائه من خلال التخفيضات الكبيرة التي يقوم بعملها على كافة الأجهزة والأدوات الموجودة داخل المتجر، وتقدم أسواق العثيم شاشات تلفاز من النوع ارو LED التي تعتبر من أفضل الأنواع على الإطلاق بحجم 32 بوصة بسعر 629 ريال.

عروض العثيم على المكيفات

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي لا يمكن تحملها بدون مكيف داخل المنزل يقدم العثيم أفضل العروض والخصومات على جميع أنواع المكيفات المختلفة، فنجد مكيف جيباس الصحراوي الذي يعتبر من أفضل أنواع المكيفات على الإطلاق ويتميز بكفاءته الكبيرة وسرعة الترطيب والبرودة التي ينشرها داخل المنزل بسعر 345 ريال.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم الكثير من العروض والخصومات على جميع أواني المطبخ، يتوفر طقم مقلاة رويال فورد يتكون من قطعتين لقلي الطعام باستخدام كميات قليلة جداً من الزيوت أو بدون زيت نهائي لمن يفضل ذلك، وتكتمل العروض عند شرائك لهذا الطقم يستطيع العميل الحصول على هدية مع العرض وهي قطعة أخرى من مقلاة رويال فورد مجاناً بسعر 45 ريال.

تنزيلات أسواق العثيم

مقلاة بطاطس تقدمها أسواق العثيم بشكلها الجميل إلى جميع العملاء حتى يستطيعون عمل البطاطس المقلية والاستمتاع بها بدون زيوت قد تضر صحة العميل، تعتبر المقلاة من نوع بانيكس بسعر167 ريال، المراوح بمختلف أنواعها الموجودة في المحلات ومن ضمنها مروحة المكتب التي يفضلها الكثير داخل المكتب الخاص به، فنجد مروحة المكتب من النوع دوتس بسعر 79 ريال.