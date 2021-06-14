شوف عروض مكتبة جرير اليوم على الجوال والشاشات تخفيضات تصل ل 60%

مكتبة جرير من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من منتجات عديدة حيث أن المتجر يقدم عروضاً على الكثير من أنواع الهواتف “أوبو، ريلمي، أيفون، هواوي، فيفو، سامسونج” وغير ذلك، ولا تقتصر منتجات مكتبة جرير على ذلك فقط بل أنه يقدم عروضاً على الأجهزة الإلكترونية والتي تصل إلى 50%.

عروض جرير في السعودية

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا، والذي يتميز بذاكرة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 2969 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5039 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي أي 21 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” ويتوافر باللون الأسود والفضي وصل سعره إلى 4599 ريال سعودي بينما سعره قبل ذلك كان 5399 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 3239 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5149 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “512 جيجابايت” وصل سعره إلى 3689 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5499 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير

يمكنك الحصول على أقوى العروض والتخفيضات من جرير على الشاشات والجوال والطابعات وجميع المنتجات من خلال زيارة أقرب فرع من محلات جرير أو زيارة الموقع الخاص بهم عبر الأنترنت كما يمكنك الشراء من المنزل بكل سهولة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وحفاظا علي سلامة المواطنين وصحتهم من كورونا.