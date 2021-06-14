شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60%

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عروض العثيم الأسبوعية 2021م، متجر العثيم من المتاجر المتخصصة في بيع الكثير من المنتجات والتي منها المنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالجسم والبشرة سواء كان للأطفال أو للكبار، فتأكد عزيزي القارئ أن أي شيء ترغب بشرائه سوف تجده داخل متجر العثيم، وإليكم في السطور القادمة أفضل العروض المقدمة من متجر العثيم لمواطني السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية 2021م: تخفيضات العثيم وصل سعر تورتة كرنفال وسط إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم خبز تورتيلا أبيض وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 7.15 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم كريم دونات شوكولاتة وصل سعرها إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7.50 ريال سعودي.

زود بسكويت بالتمر وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 19.50 ريال سعودي.

كرواسون فراولة وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 6.95 ريال سعودي.

كيك الشوكولاتة ديلوكس وصل سعره إلى 19.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم وصل سعر معمول بالتمر إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم كرواسون جبنة بيضاء وصل سعرها إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم حلويات شرقية مشكلة فاخر وصل سعرها إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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