شوف عروض جرير على الشاشات والجوال شهر يونيو تصل ل60%

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عروض جرير السعودية أفضل ما يقدم من متجر جرير في السعودية، مكتبة جرير تعتبر من أفضل المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم عروضاً تذهل المواطنين من روعتها بالأخص على الهواتف المحمول “سامسونج، أيفون، وريلمي، ريدمي، وهونر” وغيره، وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف أكثر على عروض مكتبة جرير في السعودية فعليك بإتباع قراءة هذا المقال. عروض جرير السعودية خصومات جرير في السعودية: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف ابل ايفون ١٢ بسعة حجم “٢٥٦ جيجابايت” باللون البنفسجي إلى ٤٣٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان ٤٥٤٩ ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ بلس بسعة حجم “١٢٨ جيجابايت” إلى ٣٥٣٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤١٥٩ ريال سعودي.

تنزيلات جرير سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت ١٠، والذي يتميز بذاكرة حجم “٢٥٦ جيجابايت” وصل إلى ٢٣٦٧ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٨٢٩ ريال سعودي.

هاتف ايفون ١١ برو ماكس بسعة حجم “٢٥٦ جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى ٤١٧٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٩١٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على هاتف سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا بسعة حجم “٥١٢ جيجابايت” وصل سعره إلى ٣٦٨٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٤٩٩ ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ الترا بسعة حجم “١٢٨ جيجابايت” باللون الرمادي كوزميك وصل سعره إلى ٣٢٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٠٣٩ ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بسعة حجم “٢٥٦ جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى ٣٧٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤١٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت ٢٠ بسعة حجم “٢٥٦ جيجابايت” باللون الرمادي الجيل الخامس وصل سعره إلى ٢٧٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٩٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الشاشات والجوال شهر يونيو تصل ل60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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