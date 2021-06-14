نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض جرير الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي
أفضل عروض جرير الأسبوعية ، اكتشف معنا أحدث عروض مكتبة جرير على الأجهزة الالكترونية وألعاب الأطفال والهواتف، تتميز منتجات جرير بالجودة العالية والأسعار المخفضة، يمكن لعملاء مكتبة جرير التسوق عبر الموقع الالكتروني أو من خلال الذهاب لأحد الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة، من العروض المتاحة الآن شاشة ضخمة من سامسونج قياس 65 بوصة ب 3،899 ريال، و الهايسنس قياس 75 بوصة ب 4،099 ريال، الهاير 75 بوصة ب 4،149 ريال.
أفضل عروض جرير الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية
التلفزيون من أهم الأجهزة المنزلية التي لايمكن الاستغناء عنها، فهي عنصر ترفيهي وثقافي ومعرفة كل مايدور في العالم على مدار اليوم، لذلك تتنافس الشركات على إنتاج أحجام وأشكال مختلفة من الشاشات بإمكانيات حديثة ومتطورة، والرائع في الشاشة أنها يمكن وضعها بأكثر من طريقة لتمنح المكان لمسة جمالية سواء تم وضعها على الحائط، أو على الطاولة، من الأنواع المتاحة على الموقع سوني قياس 55 إنش ب 3،199 ريال، شاشة ال جي 55 بوصة ب 4،199 ريال.
عروض مكتبة جرير
- مكتبة جرير تقدم مجموعة من العروض المميزة على الهواتف الذكية، على سبيل المثال هاتف سامسونج جالكسي إصدار اس 21 الترا ب 4،699 ريال السعة التخزينية له 256 جيجا بايت.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 ب 2،199 ريال.
- هاتف تيلو جامز لجيون ذو لون أحمر ب 2،999 ريال، موتورلا 5G جرافتي لامع ب 4،999 ريال.
- هاتف هواوي بي 40 برو بلس ب 4،319 ريال، نوكيا 8،3 سعة 128 جيجا بايت ب 1،599 ريال.
- هاتف هواوي ميت 40 برو ب 3،699 ريال، ابل ايفون 12 ب 3،399 ريال.
- ريلمي برو 7 ب 999 ريال.
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