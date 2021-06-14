نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى تخفيضات شهر يونيو في السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية أفضل خصومات متجر اكسترا في المملكة العربية السعودية، متجر اكسترا من المتاجر المتخصصة في بيع الهواتف المحمول والأدوات الكهربائية وبأرخص سعر مقارنة بباقي المتاجر الأخرى، ولذلك بإمكانك شراء كل ما ترغب به من خلال التعرف فقط على العروض المقدمة من متجر اكسترا لمواطني المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية
تقوم سلسلة اكسترا في جميع فروع المملكة العربية السعودية بعمل تخفيضات وخصومات خيالية على الهواتف والجوالات والأدوات الكهربائية بأسعار مخفضة جدا نظرا للاقبال الشديد على منتجاتهم في الفترة الأخيرة مما يجعل العميل يستطيع الحصول على الجهاز الذي يريده بشكل أسهل.
خصومات اكسترا في السعودية 2021م:
- تخفيضات اكسترا كلاس برو، مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد وصل سعره إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم جري، مكيف جداري 18100 وحدة بارد، وصل سعره إلى 2299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.
- هاير مكيف شباك 17200 وحدة بارد وصل سعره إلى 1149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.
- هاير مكيف جداري 12600 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا بارد وصل سعره إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2699 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
- تنزيلات اكسترا اليوم على كلاس برو مكيف شباك 17800 وحدة، ريموت كنترول بارد وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.
- كلاس برو مكيف جداري 11500 وحدة توزيع هواء، 4 اتجاهات بارد وصل سعره إلى 1649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.
- باناسونيك مكيف شباك 18000 وحدة، كمبروسر روتاري بارد وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1499 ريال سعودي.
- هاير مكيف جداري 12600 وحدة مع ايونيز فلتر نانو اكوا حار بارد وصل سعره إلى 1779 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2799 ريال سعودي.
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