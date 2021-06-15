نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية يونيو 2021 وأبرز التخفيضات على السلع والمنتجات المتنوعة في المقال التالي
كثرت عمليات البحث بين العديد من المواطنين والمستهلكين في المملكة لمعرفة أحدث عروض بنده السعودية يونيو 2021 لمتابعة أبرز التخفيضات التي تتواجد في الفترة الحالية على كافة السلع والمنتجات، حيث أنه من المعروف أن هايبر بنده تقديم العروض والخصومات على السلع والمنتجات الغذائية المختلفة طوال العام وبالأخص في المناسبات، وهو يقدم عروض بنصف الثمن وعروض حتي نفاذ الكمية عروض على المنتجات الضرورية ومنتجات التجميل وغيرها من العروض.
عروض بنده السعودية يونيو 2021
أعلنت شركة بندة عن عروض على السلع الغذائية حتى نفاذ الكمية على اللحوم والمجمدات والمعلبات والحلويات والمنظفات ومنتجات التجميل والملابس وغيرها من كافة السلع التي لا غنى عنها في الحياة اليومية.
تخفيضات بنده السعودية
هذه العروض متوفرة في جميع الفروع المتواجدة على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال هايبر بنده التي تشتمل تخفيضات كبرى ومنها :
- لحم مفروم بقري برازيلي أو كولومبي سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي فقط.
- لحم بقري أو كولومبي مكعبات سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي فقط.
- أيضا لحم 2 روستو بقري برازيلي أو كولومبي سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي فقط.
- 4 كتف عجل مخلي من العظام سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي فقط.
- لحم عجل مقطع بالعظم سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي فقط.
- كتف خروف سعر الكيلو 73.95 ريال سعودي فقط.
- دجاج مفروم عالي الجودة وزن 400 جرام سعر الكيلو 8.95 بدلاً من 16.75 ريال.
- طبق به قطع دجاج متنوعة من شركة التنمية وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال.
- دجاج عالي الجودة سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- طبق صدور دجاج مقطع مكعبات من شركة الرضوى وزن الطبق 400 جرام بسعر 17.50 ريال بدلاً من 22.50ريال.
تخفيضات فروع بنده بالمملكة
يلجأ المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى شراء العديد من السلع والمنتجات سواء المنزلية أو الاستهلاكية وفق خصومات بسيطة للاستفادة بها في حياتهم اليومية، وهذا ما يساعد عليه كثرة الفروع المتواجدة بداخل السعودية من هايبر بنده وغيرها وتتميز فروع بنده السعودية بتقديم خصومات فريدة من نوعها تتزايد أسبوعيًا حسب الحاجة إلى المنتجات، ومن بين عروض هذا الأسبوع، خصومات على الأسماك المجمدة بهايبر بنده :
- طبق سمك فيليه وزن 900 جرام بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.
- عبوة جمبري وزن 400 جرام بسعر 35.95 ريال بدلاً من 53.50 ريال.
- عبوة جمبري جامبو فرش وزن كيلو بسعر 38.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال
- جمبري زنجر بالبقسماط جاهز للقلي من أمريكانا عبوة 750 جرام بسعر 41.95 ريال بدلا من 67.95 ريال.
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