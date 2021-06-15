نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت الاسبوعية مهرجان الطازج وبرد صيفك من اسواق العثيم مول othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مقدمة لكم خصيصًا في مهرجان الطازج بأسعار حصرية من العثيم ماركت تحت شعار “برد صيفك” للسلع الطازجة من اسواق العثيم مول othaim market ، حيث تحتل الأطعمة الصيفية حيزًا كبيرًا في كتالوج هذا الأسبوع الخاص مع خصومات العثيم عروض السعودية، كما يضم مختلف أنواع الأجهزة والإلكترونيات المنزلية.

عروض العثيم ماركت الاسبوعية مهرجان الطازج وبرد صيفك من اسواق العثيم مول othaim market

عروض أسواق العثيم متاحة حاليًا في الأسواق السعودية حتى يوم 15 يونيو 2021، الموافق الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442، وللمزيد من التفاصيل عن المنتجات وأسعارها تابعوا معنا في الفقرات التالية:

العثيم

تخفيضات الصيف من عروض العثيم الترويجية تجدوها في التالي على عدد من أسعار فاكهة الصيف اللذيذة، ومن أشهرها المانجو الذي ينتظره معظمنا كل صيف، مع الشمام والبطيخ (الحبحب)، والأسعار كالتالي:

كيلو حبحب بسعر 0.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو سمكة بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو شمام محلي بسعر 1.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم

الدجاج الطازج والمجمد تجدوه في سوبر ماركت العثيم بتخفيضات خاصة جدًأ من أكبر الشركات الغذائية، وفيما يلي نعرض عليكم أسعار الدجاج المجمد من شركات ساديا وداري الشهيرتين، كما تجدون أسعار البرجر البقري والنقانق:

صدور دجاج ساديا 450 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي.

برجر بقري ساديا 1 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا 800 جرام بسعر 12.25 ريال سعودي.

عروض العثيم

المكسرات تعرف بفائدتها المنشود بها في مجال الطب والصحة، فهي تحفز من نشاط الذاكرة لكبار السن والشباب، كما أن بها زيوت مفيدة طبيعية، والفقرة التالية نخص بها ذكر أسعار المكسرات والتسالي في اسواق العثيم و عروض العثيم مول ، وهذا على الفستق، وعين الجمل، واللوز، وبذور دوار الشمس.

كيلو فستق مقشر بسعر 107 ريال سعودي.

كيلو لوز ليمون بسعر 53.50 ريال سعودي.

كيلو عين جمل بسعر 56.95 ريال سعودي.

عروضات العثيم اليوم بها خصومات خاصة بالسلع الغذائية في مهرجان الطازج، والتي قدمناها لكم على كافة أنواع المكسرات، والدجاج، والفاكهة، وفي الأيام المقبلة سوف نتابعكم بأحدث عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية و العثيم أون لاين othaim.