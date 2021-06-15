شوف أقوى تخفيضات اليوم الدانوب المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة أقوى تخفيضات اليوم الدانوب المملكة السعودية، منذ أن أسست شركة الدانوب أول مركز لها في حراء الدولي، عام 1993 حققت نجاح في سوق البيع بالتجزئة، للتتوسع فيما بعد ويكون لها العديد من الفروع في أنحاء المملكة مثل جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة، ولذلك يبحث جميع المواطنين بالمملكة أن أهم وأحدث والعروض والتخفيضات الخاصة بشركة الدانوب.

أقوى تخفيضات اليوم الدانوب المملكة السعودية

عروض اليوم من الدانوب، رفعت شركة الدانوب شعار صيفك وعروض على كيفك أشترى أكثر ووفر أكثر، وتحت هذا الشعار قدمت العديد من العروض والتخفيضات المميزة جداً والتي وصلت إلى 70% على العديد من المنتجات والسلع والضرورية، تقدم أهم وأفضل التخفيضات الأجهزة الإلكترونية وعلى السلع الغذائية ومنظفات العناية بالمنزل ومنظفات العناية الشخصية واللحوم والخضروات الفاكهة الطازجة وغيرها، أختارنا لكم أهم هذه العروض وسوف نقدمها لكم بالصور.

خصومات الأجهزة الكهربائية من شركة الدانوب السعودية

عروض اليوم من الدانوب على الأجهزة الكهربائية تقدم شركة الدانوب تخفيضات كبيرة على العديد من الأجهزة الكهربائية التي يسعى الجميع إلى شرائها، مثل أجهزة المطبخ الكهربائية والأجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية الشخصية للنساء والرجال، كما تقدم خصومات مميزة على الأجهزة الإلكترونية الذكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

أقوى تخفيضات اليوم الدانوب أجهزة المطبخ الكهربائية من الدانوب السعودية

كيتشن ماشين ماركة بالسون وبقوة 800 وات بسعر 149.95 ريال، جهاز كهربائي لخلط وطحن الطعام ماركة كليكون 2×1 بقوة 350 وات بسعر 76 ريال سعودي، كيتشن ماشين ماركة كينوود بسعر 319 ريال، غلاية كهربائيى لصنع المشروبات الساخنة ماركة اي تي سي سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال، جهاز كهربائي لشوي اللحوم والأسماك والخضروات ماركة كينوود بسعر 309 ريال.

أجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال والنساء

وجود أجهزة العناية الشخصية الكهربائة هامة جداً لكلا من الرجال والنساء، بالنسبة للرجال لا غني عن وجود جهاز كهربائي لتهذيب اللحية وجهاز كهربائي لإزالة الشعر من الأماكن الحساسة، وبالنسبة للنساء قد يكون الأمر أكثر أهمية فهي تحتاج إلى جهاز كهربائي لإزالة الشعر من الأماكن الحساسة والجسم بالكمال والوجه وتهذيب الحواجب كما تحتاج أيضًا إلى أجهزة العناية بالشعر الكهربائية للحصول على شعر أكثر نعومة وتتمكن في التنوع من عمل تسريحات الشعر التي تجعلها جميلة وجذابة.

عروض وتخفيضات الوجبات الخفيفة والمشروبات من الدانوب

خصومات اللحوم الباردة والاجبان الدانوب

أقوى تخفيضات اليوم الدانوب المملكة السعودية