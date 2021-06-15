نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم الثلاثاءنقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم من خلال هذا المقال حيث هناك العديد من المواطنين ممن ينتظرون هذا العرض حيث يعد من افضل العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث يقدم افضل وأجود أنواع المنتجات والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية كما تحتوي ايضا علي جميع المستلزمات والمنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات وجميع أنواع اللحوم والأسماك والمعلبات والمكسرات بخصومات تصل الي 50% في جميع متاجر هايبر بنده.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع الحلويات والبسكويت بمختلف أنواعه حيث تقدم المعمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و البسكويت المصري الطول الذي يحبها الجميع الصغار والكبار وكذالك الكروسان السادة بسعر 8.95 ريال سعودي و الكب كيك المشكل بسعر 11.95 ريال سعودي و الخبز الصغير بسعر 3.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض هايبر بنده علي العديد من الادوات التي يحتاجها جميع الرجال و النساء حيث تقدم فوط صحيه بسعر 12.95 ريال سعودي و مزيل الشعر بسعر 12 ريال سعودي و غسول للمنطقه الحساسه بسعر 25 ريال سعودي و كريم لأزاله الشعر للبشره بسعر 19ز95 ريال سعودي و شفرات حلاقه و واموس حلاقه بخصومات تصل الي 50% لجميع عملائها.

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 32ز95 ريال سعودي و لبنه المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي و جبن ابدام بسعر 34.95 ريال سعودي و الزيتون الأخضر و الزيتون الأسود بسعر 18.5 ريال سعودي و 24.95 ريال سعودي و مربي التوت و المخلل المصري.

تحتوي عروض هايبر بنده جده علي صابون لليدين مضاد للبيكتريا بسعر 18.95 ريال سعودي و الصابون السائل لليدين مضاد للبكتريا بسعر 21.95 ريال سعودي و المعقم الفوري بسعر لليدين و سائل تنظيف لليدين لوكس بسعر 13.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم 15 يونيو والتي قدمناها لكم من خلال مجله العروض كي تتعرفوا من خلالها علي المنتجات التي بها تخفيضات كبيره وتسفيدوا من تلك الخصومات حيث ينتهي هذا العرض الثلاثاء في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جميع المدن مكه والرياض وجده فسارعوا قبل انتهاء العرض.

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