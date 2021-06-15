نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه وجده والرياض وغيرها من المدن حيث تعد من افضل العروض التي تقدم جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات الطازجة بخصومات كبيره لجميع العملاء في يوم الاثنين من كل أسبوع لذالك هناك إقبال كبير من الأشخاص للاستفادة من عروض العثيم المقدمة في متاجر وأسواق عب دلله العثيم قبل نفاذ الكميه المحددة.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي العديد من السلع الغذائية الهامة ومن أهمها في العرض المقدم اليوم جميع أنواع الفواكه و الخضروات حيث تضم البصل الأحمر بسعر 2.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي البرتقال أبو صره بسعر 3.95 ريال سعودي و لموز بسعر 1.95 ريال سعودي و الكمثري بسعر 9.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم الاثنين العديد من الخضروات حيث تحتوي علي الفلفل الأخضر البارد بسعر 5.95 ريال سعودي و الطماطم بسعر 3ز75 ريال سعودي و الخيار الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي و التمر بسعر 19.95 ريال سعودي وقهوة عربي فاتح بسعر 32.95 ريال سعودي كما تضم أيضأ عروض عبدلله العثيم اللحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال.

ومن اهم العروض التي تقدمها عروض العثيم ميكرويف بسعر 179 ريال سعودي و التفاح الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي و الخبازة السيف الكهربائية بسعر 139 ريال سعودي و مقلاه سيراميك التي تحتاجا جميع النساء بسعر 39.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم الطازج علي كرواسون جبن رومي بسعر 5.95 ريال سعودي و البطاطا الحلوه بسعر 6.95 ريال سعودي و الكيكه بالشوكلاته بسعر 14.95 ريال سعودي فقط كما تضم أيضا علي جميع انواع البقوليات والمكسرات حيث تحتوي علي الجوز حبه كامله بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو و الليمون الأسود المجفف و التمر والسميد الخشن و العدس و الفلفل الأسود المطحون

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الجبن والحلاوة حيث تحتوي علي الجبن الروم المصري بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو و بنه طازجه بسعر 19.95 ريال سعودي و جبنه اسطنبولي صفراء بسعر 12ز95 ريال سعودي و زيتون اسود بسعر21.95ريال سعودي كما تشمل جميع نواع البقوليات ايضا كل ذالك تقدمه عروض عب دلله العثيم بتخفيضات كبيره لجميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

كانت هذه عروض العثيم اليوم الثلاثاء والتي تعد من افضل العروض والتي قدمناها لكم من خلال مجله عروض العثيم كي تتعرفوا علي اهم المنتجات التي في العرض وتستفيدوا من الخصومات المقدمة علي جميع المنتجات الغذائية حيث يستمر هذا العرض اليوم فقط أو حت أن يتم نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم داخل المملكة العربية السعودية.