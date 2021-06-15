نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوينو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم والتي ينتظرها الجميع حيث تعد من افضل وأجود العروض في المملكة العربية السعودية والتي تقدم افضل المنتجات والسلع الغذائيه والأدوات المنزلية والكهربائية بخصومات كبيره للغايه حيث تصل الي 50% كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات المقدمة في متاجر وأسواق بنده حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض أو نفاذ الكميه المحددة.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات الغذائية حيث تقدم الحلاوة الطحينية و البسطرمه الحلواني بسعر94ز95 ريال سعودي و الحلاوه الطحينيه بالمكسرات و صدور الدجاج المدخن حلواني و الجبن المزريلا بسعر 24.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المكسرات والبقوليات والبهارات حيث تقدم الكمون المطحون بسعر 19.95 ريال سعودي و الجوز الأمريكي بسعر 54.95 ريال سعودي و البن المحمص بسعر 34.95 ريال سعودي فقط وتشمل عروض بنده ايضا المكسرات المشكلة و بذور دوار عباد الشمس و الزبيب الذهبي بسعر 16.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض بنده اليوم علي جميع أنواع اللحوم الطازجة حيث تضم الكفتة البقري الاسترالي بسعر 36.95 ريال سعودي و المفروم البقري بسعر 38.95 ريال سعودي و روستو بقري بسعر 34,95 ريال سعودي و المكعبات لحم بقري أسترالي بسعر 38.95 ريال سعودي و مكعبات لحم بقري بسعر 29.95 ريال.

تحتوي عروض بنده علي فول مدمس و خل قصب السكر الطبيعي و الفول خلطه بنده بسعر 8.95 ريال سعودي و زيت زيتون بكر طبيعي بسعر 39.95 ريال سعودي و تونه باندا بسعر 8.95 ريال سعودي كما تضم أيضا لانشون بقري او دجاج بنده بسعر 15.95 ريال سعودي و حلاوة طحينية بسعر 9.95 ريال سعودي و عسل طبيعي بسعر 16.95 ريال سعودي و جميع أنواع المكسرات المشكلة وكريمه البندق و الكاكاو بخصومات تصل الي 50% لجميع عملائها في جميع متاجرها.

كانت هذه عروض بنده اليوم والتي قدمناها لكم من خلال مجله العروض كي تستفيدوا من تلك المنتجات التي تحظي بخصومات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوات التنظيف وجميع المساحيق و حفائض الأطفال أيضا وجميع الأجهزة المنزلية فسارعوا قبل انتهاء العرض.