نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor al janah HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد، حيث تعتبر القناة الأولي المفضلة لدي الأطفال للاستمتاع بالأغاني الخاصة بالأطفال والكرتون والبرامج الرائعة ، حيث لاقت قناة طيور الجنة نجاحا باهرا في الفترة الأخيرة بسبب ما تقدمه من محتوي هادف وتعليمي للأطفال وتبث القناة في مختلف أنحاء الوطن العربي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 HD .
تردد قناة طيور الجنة 2021
تقوم قناة طيور الجنة ببث أغاني مفيدة للأطفال لتعليمهم الحروف والأرقام والعادات الصحية السلمية ، ويمكن تشغيل أكثر من أغنية بواسطة اليوتيوب ، وتساعهم أيضا علي معرفة الألوان والتفرقة بين الأشياء والجماد والنباتات ، كما تعرض العديد من البرامج التعليمية علي عادات المنزل واحترام الكبير والصلاة بالطريقة الصحيحة وتقوم القناة بتمهيد الطفل للتكلم بشكل صحيح ، والبرامج الهادفة التي تحتوي علي طريقة الاعتناء بالأشياء والحيوانات الأليفة.
تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2021
يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية من خلال اتباع التردد التالي:
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد 11310
- اتجاه الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات
يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية من خلال ضبط الجهاز علي التردد التالي :
- القمر الصناعي : سهيل سات .
- التردد : 11310
- معدل الترميز : 30000
- اتجاه الاستقطاب : عمودي
تردد قناة طيور الجنة عرب سات 2021
يمكنكم أيضا مشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية علي القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : عرب سات .
- معدل الترميز: 27500
- اتجاه الاستقطاب : عمودي
تردد قناة طيور الجنة نايل سات HD
يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- اتجاه الاستقطاب : عمودي
- تردد القناة : 11396
- معدل الترميز : 27500
- معدل تصحيح الخطأ : 6\5
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