نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 .. وقفه عرفات وموعد الاجازات الرسمية في العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 بعد أن كثرت عليه التساؤلات فقد أعلن الهيئة القومية للبحوث الفلكية، أن من المفترض أن يكون موعد عيد الاضحى المبارك بمصر سوف يكون بيوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو القادم، والموافق العاشر من ذي الحجة هجرياً، وقد صرح رئيس معهد البحوث الفلكية الدكتور محمد غريب أن موعد عيد الاضحى تختلف بين الدول الإسلامية، ودول الوطن العربي، كما أنه أشار بأن الموعد يتم تحديده على حسب رؤية غرة شهر ذي الحجة وعلى أن يكون عيد الأضحى بيوم العاشر من ذي الحجة لكل عام، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم موعد عيد الاضحي في مصر.

موعد عيد الاضحي فلكيا 2021

تشير التوقعات أن عيد الاضحى بمصر لعام 2021، بيوم 20 من شهر يوليو القادم، وتبدأ الاجازة الرسمية له بيوم وقفة عرفات الموافق 19 من نفس الشهر، وتصرف الدولة اجازة رسمية معتمدة ليوم الأربعاء 21، والخميس 22، والجمعة 23، والموافق ثروة 23 من شهر يوليو.

والجدير بالذكر أن حتى الوقت الحالي لن تعلن الحكومة المصرية عن أي مواعيد لبداية عيد الاضحى ولا أعلنت عن الموعد المحدد له، ويجب أن تقوم دار الافتاء المصرية بالتنوية عنه، ولكنه من المعروف أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم المحدد لأول أيام عيد الاضحى المبارك، وتقوم دار الافتاء المصرية بتحديد رؤية استطلاع هلال ذي الحجة.

وقفة عيد الاضحى المبارك

تكون وقفة عرفات بيوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442، ومن المتوقع فلكياً أن تكون بيوم الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو وأن يكون موعد أول أيام عيد الاضحى اليوم التالي بيوم 20 يوليو ويوم العاشر من ذي الحجة، وبه يقف حجاج البيت الحرام على جبل عرفات ويدعون لله ويذكرونه كثيراً.