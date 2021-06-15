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عمر شويل - جدة طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني طبيعياً، تهتم الكثير من الفتيات طول الوقت بالعناية بالشعر والاهتمام بالمحافظة عليه من الآثار السلبية التي يتعرض لها حيث يحتاج الشعر عناية واهتمام كبير من المحافظة عليه من التعاون ضد القشرة أو التقصف أو التساقط أو يصبح باهت، وبالتالي تحب الكثير من الفتيات تغيير لون الشعر وصبغه باللون الزيتوني بمكونات طبيعية وآمنة بعيداً عن استخدام الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تتسبب في حدوث ضرر كبير للشعر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني طبيعيا وخطوات العناية به.

طرق صبغة الشعر باللون الزيتوني

المكونات ملعقتين زيت زيتون، ملعقة عسل أبيض، فرشاة للشعر، قفازات، نصف كوب خل أبيض، ملعقة من القرفة البودرة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء بلاستيك وأضافت فيه الزيت والعسل ثم نقوم بوضع الخل والثوم وتقلب المكونات تترك على الأقل لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك نقوم بإضافة نصف عصير ليمون ويتم تقليبها جيدا.

في الخطوة التالية تقوم بتقسيم الشعر لأربع أجزاء ثم ضعي قفازات وادهنى الجبهة والرقبة والأذن حتى لا تتلون من الصبغة ثم أبدا باستخدام فرشاة الصبغة وتطبيق هذا الخليط على الشعر من الأمام إلى الخلف وبالتالي يتم نقع على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

في الخطوة التالية ثم شطف الشعر بالماء الفاتر والبلسم بعد ذلك ينبغي عدم غسل الشعر إلا بعد مرور ثلاث أيام واستخدام الشامبو الخالي من الأمونيا، وبعد ذلك يتم تخفيف الشعر واستخدام كريم المعطر يتناسب مع نوع الشعر.

طرق العناية بالشعر المصبوغ

أولا يجب الاهتمام بغسل الشعر بكميات قليلة واستخدام البلسم أو الشامبو يكون خالي من السلفات وعدم غسل الشعر بالماء الساخن.

يجب عدم تعريض الشعر لأشعه الشمس لتجنب التقصف وعدم النوم به حتى لا يتكسر ويتم غسله مرة أو مرتين في الأسبوع المحافظة على لون الصبغة.