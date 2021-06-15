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عمر شويل - جدة طريقة عمل معمول هند القحطاني، يتميز معمول هند القحطاني أنه يكون هش وطري وله مذاق مميز وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل في تجهيزه في البيت بالمكونات والخطوات المطلوبة، حبث يكون من أكثر الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة ومفيدة للجسم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل معمول هند القحطاني المكونات والخطوات حيث يمكن تجهيز معمول هند القحطاني بالكاكاو أو السماد أو الدقيق أو يمكن تجهيز بالمكسرات، وذلك على حسب الرغبة المفضلة لدى هذا الشخص وبالتالي يكون له مذاق مميز والرائع في حب تناول الكثير من الأشخاص.

طريقة معمول هند القحطاني

المكونات: أربع مكعبات من الجبنة الكريمي، ملعقة ملح، ثلاث ملاعق سكر 2 كوب دقيق أبيض، كوب حليب كوبان ونصف معجون الطماطم، نصف كوب من المكسرات 200 غرام من الزبدة، نصف ملعقة من البيكنج باودر.

طريقه تجهيز معمول هند القحطاني

أولا نقوم بتجهيز وعاء ونضع في الزبدة والسكر والحليب الجاف وتقلب المكونات مع بعضها والبيكينج باودر ويتم وضع فيه وعاء كهربائي حتى تقلب المكونات جيداً

ثم نقوم بخلط جميع المقادير مع بعضها حتى تصبح متجانسة ضعي الدقيق الأبيض مع الاستمرار في عملية التقليب جيداً حتى تتجانس ثم بعد ذلك يتم تشكيلها إلى كرات متساوية.

بعد ذلك يتم حشو بالشكولاتة أو المكسرات ثم نقوم بتجهيز قوالب الخبز والضغط عليها ووضعها في الفرن بعد تسخينه قبلها لمدة عشرة دقائق على الأقل ويترك على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي

ثم بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن، وبعد أن يبرد يتم إضافة السكر الأبيض المطحون وتناولها بجانب الشاي أو الحليب أو يمكن تناولها بجانب القهوة ويمكن أيضا تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية أو الشاي بالحليب وبالهناء والشفاء.