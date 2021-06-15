مميزات وعيوب هاتف سامسونج Galaxy s21 Ultra 5G الجديد 2021

هاتف سامسونج galaxy 20 ultra لقد قامت شركة سامسونج حديثا بالاعلان عن الكثير من إصدارات النسخة الجديدة من هواتفها من سلسلة s ، حيث يعتبر هاتف galaxy 20 ultra من أجدد الإصدارات الخاصة بشركة سامسونج في عام 2021، حيث قامت الشركة بالعديد من التعديلات والتحديثات في جميع فئة هواتف (S) إلي أن استطاعت توفير النسخة الجديدة وهي الالترا ، وتعتبر نسخة ألترا الأعلي من حيث السعر والإمكانيات ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم مميزات ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy 20 Ultra .

مميزات هاتف Galaxy 20 Ultra

يتميز الإصدار الجديد من هواتف سامسونج بالعديد من المواصفات الرائعة وخاصة هاتف سامسونج galaxy S21 Ultra 5G من حيث المواصفات والمميزات حيث يتميز بالأتي :

يتميز الهاتف أنه يدعم كلا من شبكات الاتصال للجيل الثاني 2G , والجيل الثالث 3G , والجيل الرابع 4G , والجيل 5G الخامس .

ويوجد به مدخل لشريحتين اتصال من نوع NANO SIM.

يتميز أيضا الهاتف بانه يقاوم الماء يصل حتي عمق متر ونصف لمدة لا تقل عن نصف ساعة

وكذلك يتميز الهاتف بقدرته علي مقاومة الغبار بكفاءة عالية وذلك بشهادة Ip68

وتكون أبعاد الهاتف كالتالي 165.1*75.6*8.9 ملم

ووزن الهاتف 228 جرام

كما أنه مُزود بخاصية NFC وذلك ويتوافق مع قلم شركة سامسونج s pen

ويوجد بالهاتف من الخلف ظهر من الزجاج المحمي بطبقة جوريلا فيكتس

ويتكون إطار الهاتف من معدن الألمونيوم .

كما يأتي الهاتف مزود بذاكرة صلبة 256 جيجابايت سعة تخزين وتكون من نوع UFS3.1 ،

ويوجد أيضا ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت

لا يدعم الهاتف خاصية إدخال كارت ميموري

تعتبر الشاشة من نوع DYNAMIC AMOLED2X يوجد بها ثقب في المنتصف

يوجد بالهاتف والشاشة انحناءات بسيطة في الأطراف لسلامة الرؤية الصحيحة .

مساحة الشاشة 6.8 بوصه وبجودة 3200*1440 بكسل بمعدل 516 بكسل لكل انش وللحصول علي أداء رائع وجودة عالية فإن الشاشة تدعم معدل تردد عالي.

كما تأتي الشاشة بمعدل تردد اعلي من 200 هرتز

كما أنها وتدعم الشاشة خاصية HDDR10 ودرجة سطوع الشاشة 1500 شمعه ومزودة بطاقة لحماية الشاشة بنوع CORNING GORILIA GLASS VICTUS EXYNOS 2100 تكنولوجيا 5 نانو ويعتبر هذا خاص من انتاج شركة سامسونج

كما أن له نفس مميزات المعالج SNAPDEAGON 888

كما أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية وتكون الأولي هي الأساسية وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 ، أم الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسهF/2.4 ، الرابعة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/4.9 .

والكاميرا الأمامية تاأتي بدقة 40 ميجا بكسل وفتحه عدسه F/2.2

كما أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل اندرويد 11 .

ويوجد به نوع منفذ USB ويدعم خاصية OTG

وتتكون البطارية تأتي بسعة 5000 ميللي امبير.

ويدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 وات ، ويدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والعكسي بقوة 4.5 وات

كما توافر منه للون الاسود والفضي .

ويدعم البلوتوث اصدار 5.1، ويدعم A2DP , LE

تكون الفيديوهات بالهاتف 8k بمعدل التقاط 24 وات / ثانية .

كما أنه يدعم التصوير بجودة 4k ومعدل التقاط 30 ، 60 اطار في الثانية .

عيوب هاتف سامسونج galaxy s21 ultra 5G