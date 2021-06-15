شوف عروض ومفاجآت لاستقبال صيف دبي 2021

إليكم عروض ومفاجآت لاستقبال صيف دبي 2021 والتي أعلنت عن عودتها من جديد بداية من 1 يوليو القادم والمستمرة حتى 4 سبتمبر 2021 من جوائز قيمة وعروض ترويجية متميزة والأنشطة ترفيهية وفعاليات رائعة والتي تجذب أفراد العائلة كما تقدم لزوار وسكان مدينة دبي ضيافة وتجارب ترفيعه وتسوق واستجمام أكثر من رائعة على مدار تلك الفترة.

مفاجآت لاستقبال صيف دبي 2021

نظمت مؤسسة دبي للمهرجانات دورة مفاجئات صيف دبي وسلطت الضوء على هذا الموسم تحديدًا لأنه الوقت المثالي الذي تنشط فيه السياحة ويكثر به الزوار.

كما تسعى لتعزيز وتطوير الأنشطة الترفيهية في هذا الوقت وبأسعار مميزة لاستقطاب أكبر قدر من الزوار القادمين من أجل استكشاف المدينة.

وبدأت بالفعل التحضيرات حيث تألقت المدينة في وضع الأضواء والزينة الملونة والديكورات الفاخرة من أجل تحقيق البهجة والمرح في المدينة.

وتبذل قصارى جهدها من أجل استمتاع الجمهور والزوار بفعاليات وأجواء صيف دبي الرائعة والمشوقة.

مع توالي التحضيرات والمفاجئات للاستعداد لصيف دبي 2021 مع عروض النافورة الراقصة والألعاب النارية والإسقاط الضوئي في كلاً من دبي فيستيفال سيتي مول وذي بوينت وبرج خليفة.

أحدث عروض ومفاجئات لاستقبال صيف دبي 2021

تتوالى المفاجئات التي تقدمها دبي للمتسوقين من هدايا وفرص للفوز بجوائز قيمة.

كما توفر تحضيرات للمأكولات والمشروبات المُقدمة في أسبوع المطاعم، تذوق واربح، وليمة عيد الأضحى مع الاستمتاع مع سمر آرت وموفي ماجيك بروجيكت.

توفر أيضًا المزيد من العروض الترفيهية والترويجية المميزة في كبرى الفنادق والمعالم السياحية.

مفاجئات صيف دبي ستُقام بالاشتراك مع مجموعة عبدالواحد الرستماني وطيران الإمارات وماجد الفطيم وشركة ميركس للاستثمار وبنك رأس الخيمة الوطني ودبي مول ودبي مارينا مول وإعمار داون تاون.

وتتكاتف الجهود من أجل توفير أجواء آمنة للزوار مع إتباع الاجراءات الاحترازية بالكامل وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.