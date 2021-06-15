نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت وعروض مميزة جدا علي الأجهزة الكهربائية في شهر يونيو في المقال التالي

بمناسبة فصل الصيف يقدم هايبر لولو كثير من العروض والمفاجآت علي مختلف المنتجات والأجهزة الكهربائية المهمة في كل منزل، فيعتبر هايبر لولو من أهم الهايبر ماركت التي تتميز بكثرة عروضها في كل شهر ، ثم نقدم ايضا أحدث عروض المنتجات الغذائية من هايبر لولو . المكسرات الطازجة من هايبر لولو في شهر يونيو سعر الكيلو من تمر عجوة المدينة فقط ١٧.٩ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩ ريال سعودي، فمن أهم فوائد التمر أنه يحافظ على حركة الأمعاء بطريقة صحيحة ويساعد في الحفاظ علي الوزن نظرا لاحتوائه على الألياف، ويقلل من مستوى سكر الدم فالجسم، فيمكن تناوله مع كوب من الحليب الطازج أو إذابته فيه.

سعر الكيلو من اللوز الذهبي الأمريكي ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦١.٩ ريال سعودي، فيكون اللوز من أكثر أنواع المكسرات الطازجة فائدة للمرأة الحامل ويفيد أيضا الجنين ويساعد في نموه بطريقة سليمة، وأيضا يحسن من صحة البشرة والشعر ويقوي المناعة ويحتوي علي زيوت طبيعية مفيدة جدا للجسم ولتقوية المناعة. عروض وتخفيضات الأجهزة الكهربائية من لولو ماركت سعر مروحة أيكون Ikon قابلة للشحن ١٢ إنش ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال سعودي، ثم يكون سعر أيكون Ikon مروحة الطاولة ١٦ إنش فقط ١٢٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩ ريال سعودي.

بينما مروحة أيكون Ikon قابلة للشحن ١٢ إنش بسعر رائع فقط ١٣٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال سعودي ، بينما يكون عروض أجهزة الجوال من لولو هايبر .

مروحة صندوق ١٢٠ وات من أيكون Ikon بسعر ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال.

يونيفرسال Universal مروحة مزدوجة قابلة لإعادة الشحن بسعر ٤٩ ريال سعودي فقط بدلا من ٨٩ ريال سعودي.

أيكون Ikon مروحة صندوق ١٠ إنش بسعر ٦٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال سعودي.

بينما نقدم مروحة بدون شفرات مع منقي هواء منIkon أيكون فقط بسعر ٢٦٩ ريال سعودي بدلا من ٣٤٩ ريال سعودي.

مروحة دون شفرات مع إضاءة ليد من أيكونIkon بسعر ٢٨٩ ريال سعودي بدلا من ٣٦٩ ريال سعودي.

بينما يكون سعر أيكون Ikon مروحة برج ١٣٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩ ريال سعودي.

ثم يكون سعر مروحة أيكون Ikon مع ستاند وريموت ١٦ إنش فقط ١٧٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت وعروض مميزة جدا علي الأجهزة الكهربائية في شهر يونيو - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف لولو هايبر ماركت وعروض مميزة جدا علي الأجهزة الكهربائية في شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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