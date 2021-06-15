شوف عروض هائلة من جرير على الهواتف الذكية

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عمر شويل - جدة عروض هائلة من جرير على الهواتف الذكية، يمكنك الشراء من العروض الأسبوعية عبر متجر جرير الإلكتروني، كما يمكنك اكتشاف عروض أسبوعية عديدة ومغرية متوفرة في جميع فروع مكتبة جرير أو للطلب عن طريق موقع جرير الإلكتروني عبر صفحة العروض الأسبوعية.

يمكنك شراء أجهزة منزلك ومكتبك من أفضل المنتجات والتكنولوجيا والكماليات وغيرها بأسعار خيالية من أسواق جرير.

وهذا سواءً كنت ترغب بتجديد جهاز الكمبيوتر الشخصي بمواصفات أفضل أو كنت ترغب بامتلاك كاميرا احترافية أو تفكر في اقتناء هاتف ذكي حديث بأكسسوارات جديدة.

فإنك ستجد كل ما تحتاج إليه والعديد من الخيارات الأخرى بما فيها المنتجات المخفضة والعروض المغرية وحزم المنتجات المتكاملة القيّمة وعروض المنتجات التي تصاحبها هدايا مقدمة من جرير أو من الشركات المصنعة، كل ذلك وأكثر مع تخفيضات جرير الأسبوعية.

مميزات التعامل مع جرير:

يمكنك استخدام الخيارات المتاحة للقيام بتصفية المنتجات بحسب الأقسام مثلاً:

الاطلاع على أجهزة اللاب توب المخفضة وحزمات الألعاب الإلكترونية وأجهزة الترفيه المنزلي.

وتقدم جرير عروض هائلة على الهواتف الذكية وغيرها.

وعروض الهواتف الذكية وغيرها من السماعات والأكسسوارات كلها بأسعار مغرية مع عروض جرير الأسبوعية وبدعم من جميع فروع جرير المتعددة بالإضافة إلى ضمان جرير الموثوق.

عروض جرير على الهواتف الذكية:

احصل على جهاز هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا المقدم من جرير يأتي الجهاز بعدة مميزات وهي:

الجهاز يأتي بسعة تخزين كبيرة 256 جيجابايت.

يأتي الجهاز باللون أسود فانتوم، وبعدة ألوان أخرى.

من مميزات الجهاز أن الشريحة تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

كما أن الجهاز يأتي بسعر رائع فقد وصل سعر الهاتف بعد التخفيض 4699 شامل الضريبة ريال سعودي.

بينما كان سعر الجهاز قبل التخفيض 5399، أي ما يجعلك توفّر حوالي 700 ريال سعودي.

ومن مميزات التعامل مع شركة جرير أنه يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط وبسعر 218 ريال سعودي على فترة سداد تصل إلى 36 شهراً.

بالإضافة إلى ذلك أن الهاتف يأتي بضمان من الوكيل وتستمر فترة الضمان حتى 24 شهر.

يأتي مع الجهاز هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي.

يمكنك شراء جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا من جرير بأسعار خيالية.

لكي تتمتع بأفضل المميزات حيث يحتوي الجهاز على عدد من الميزات الخاصة وهي: