شوف عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم المملكة العربية السعودية

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كما نوفر لكم عرض على الشمام 1 كيلو بسعر 2.45 ريال سعودي.

المزرعة بيتزا خضار بسعر 5.50 ريال سعودي.

معمول الشوفان المزرعة 1 كيلو بسعر 18.50 ريال.

بطاطا 1 كيلو بسعر 1.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على ليمون أخضر 1 كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

يوفر أيضًا عروض قوية أيضًا على اللحوم استمتع الآن بالتسوق أو يمكنك طلب المنتجات أونلاين. عروض أسواق المزرعة على المنتجات والسلع على كافيه قهوة كلاسيك 3*1 عبوة بسعر 20.25 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على جبنة مطبوخ المراعي 2*500 جم بسعر 15.35 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على جبنة شيدر أحمر 1 كيلو بسعر 35.45 ريال.

كفتة بقري 1 كيلو بسعر 26.45 ريال سعودي.

دجاج متبل 1 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

برجر لحك بقري 1 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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