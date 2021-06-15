شوف عروض لولو هايبر ماركت اليوم على الجوالات

نعرض لكم أحدث عروض لولو هايبر ماركت اليوم على الجوالات الحديثة والتي ينتظرها الكثير من سكان المملكة العربية السعودية ولذلك لا تفوت الفرصة واستمتع الآن بأقوى العروض والخصومات على ماركات الجوالات العالمية مثل الآيفون والسامسونج وغيرها، بالإضافة إلى أقوى العروض الجبارة التي يوفرها على السلع والمنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات

جوال OPPO A15s بسعر لا يُصدق 599 ريال سعودي.

مزود بكاميرا ثلاثية خلفية 13/2/2 ميجا بيكسل.

كما يحتوي أيضًا على كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

حجم الشاشة 6.52 بوصة بدقة HD.

نظام التشغيل: اندرويد 10.

كما أنه مزود ببطارية 4230 مللي أمبير.

يتميز بمعالج ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو.

كما يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت ورامات 4 جيجا.

يتوفر باللون الأبيض والأسود.

لا تفوت الفرصة وكن واحدًا من مئات الفائزين مع عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات.

عروض لولو هايبر ماركت على أحدث الجوالات

جوال Lenovo K13 بسعر مثالي 399 ريال سعودي.

يتميز بمعالج 662 سناب دراجون.

كما يحتوي على كاميرا خلفية ثنائية 13/2 ميجا بيكسل.

مزود أيضًا بكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل.

حجم الشاشة 6.5 إنش بجودة HD العالية بدقة 720*1640.

كما يحتوي على ذاكرة تخزين 32 جيجابايت مع رامات 2 جيجا بايت.

نظام التشغيل: اندرويد 10.0

مزود ببطارية 5000 مللي أمبير.

لولو هايبر ماركت على جوال Motorola Moto G30

جوال Motorola Moto G30 بسعر 729 ريال سعودي.